ختام منافسات بطولة الدفاع المدني لتحدي رجال الإطفاء 2026

عجمان (وام)



اختتمت القيادة العامة للدفاع المدني، منافسات بطولة الدفاع المدني لتحدي رجال الإطفاء 2026، التي أقيمت في مقر الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، بمشاركة 56 إطفائياً يمثلون مختلف الإدارات العامة للدفاع المدني على مستوى الدولة، وذلك في إطار تعزيز الجاهزية البدنية والمهارية لرجال الإطفاء، ورفع كفاءة الأداء الميداني في التعامل مع مختلف الحوادث والطوارئ.

حضر حفل الختام، العميد رائد عبيد الزعابي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، والعقيد خالد ربيع الحمودي، نائب مدير إدارة الدفاع المدني في الفجيرة، بجانب عدد من الضباط وضباط الصف.