السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ختام منافسات بطولة الدفاع المدني لتحدي رجال الإطفاء 2026

ختام منافسات بطولة الدفاع المدني لتحدي رجال الإطفاء 2026
24 يناير 2026 02:05

عجمان (وام)

اختتمت القيادة العامة للدفاع المدني، منافسات بطولة الدفاع المدني لتحدي رجال الإطفاء 2026، التي أقيمت في مقر الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، بمشاركة 56 إطفائياً يمثلون مختلف الإدارات العامة للدفاع المدني على مستوى الدولة، وذلك في إطار تعزيز الجاهزية البدنية والمهارية لرجال الإطفاء، ورفع كفاءة الأداء الميداني في التعامل مع مختلف الحوادث والطوارئ.
حضر حفل الختام، العميد رائد عبيد الزعابي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، والعقيد خالد ربيع الحمودي، نائب مدير إدارة الدفاع المدني في الفجيرة، بجانب عدد من الضباط وضباط الصف.  

أخبار ذات صلة
ولي عهد عجمان: شبابنا الرهان الرابح في نهضة وتنمية الإمارات
حكومة عجمان تختتم برنامج «المعارف الاستراتيجية»
الدفاع المدني
القيادة العامة للدفاع المدني
الإطفاء
عجمان
آخر الأخبار
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان
اليوم 12:34
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
الرياضة
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
اليوم 12:28
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
الأخبار العالمية
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
اليوم 12:09
مدينة مصدر
علوم الدار
التخطيط الحضري ومراكز البيانات يرسِّخان ريادة الإمارات في بناء مدن المستقبل
اليوم 12:04
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
اليوم 11:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©