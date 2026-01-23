فرق من 21 دولة آسيوية تخوض تحدي «سوات»

دبي (الاتحاد)



سجلت فرق من نخب الوحدات الشرطية الخاصة وفرق التدخل السريع والفرق التكتيكية من 21 دولة على مستوى قارة آسيا، لخوض منافسات النسخة السابعة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2026»، التي ستقام من تاريخ 7 إلى 11 من شهر فبراير المُقبل في المدينة التدريبية بالروية في دبي.

وأكدت لجنة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، أن تسجيل هذه الفرق جاء بعد تأكيد جاهزيتها لخوض منافسات التحدي الذي يُعد واحداً من أكبر التحديات العالمية التي تُعنى بالمنافسات الخاصة بالفرق التخصصية التكتيكية من مختلف الأجهزة والوحدات الشرطية.