السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

فرق من 21 دولة آسيوية تخوض تحدي «سوات»

فرق من 21 دولة آسيوية تخوض تحدي «سوات»
24 يناير 2026 02:05

دبي (الاتحاد)

سجلت فرق من نخب الوحدات الشرطية الخاصة وفرق التدخل السريع والفرق التكتيكية من 21 دولة على مستوى قارة آسيا، لخوض منافسات النسخة السابعة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2026»، التي ستقام من تاريخ 7 إلى 11 من شهر فبراير المُقبل في المدينة التدريبية بالروية في دبي.
وأكدت لجنة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، أن تسجيل هذه الفرق جاء بعد تأكيد جاهزيتها لخوض منافسات التحدي الذي يُعد واحداً من أكبر التحديات العالمية التي تُعنى بالمنافسات الخاصة بالفرق التخصصية التكتيكية من مختلف الأجهزة والوحدات الشرطية.  

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للتقاعد» يوفّر بطاقة «إسعاد» للمتقاعدين
شرطة دبي تحذّر.. الإساءة عبر الإنترنت أو تداولها يؤديان إلى المساءلة القانونية
سوات
تحدي الإمارات للفرق التكتيكية
دبي
آخر الأخبار
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان
اليوم 12:34
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
الرياضة
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
اليوم 12:28
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
الأخبار العالمية
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
اليوم 12:09
مدينة مصدر
علوم الدار
التخطيط الحضري ومراكز البيانات يرسِّخان ريادة الإمارات في بناء مدن المستقبل
اليوم 12:04
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
اليوم 11:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©