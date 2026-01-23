شرطة أبوظبي تختتم مشاركتها في «يومكس وسيمتكس 2026»

أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت شرطة أبوظبي مشاركتها في معرض «يومكس وسيمتكس 2026»، الذي استمر على مدى ثلاثة أيام، مسلّطة الضوء على منظومتها المتقدمة في مختلف المجالات الأمنية والتقنية، التي تعزّز جاهزيتها الأمنية، ضمن جهودها الرامية إلى تطوير الأداء الشرطي وتبني أحدث التقنيات العالمية. وشهد الجناح حضوراً لافتاً من الوفود، حيث اطّلع الزوّار على أبرز الأنظمة والابتكارات والحلول المتقدمة في مجالات الأنظمة غير المأهولة، والمحاكاة والتدريب، والذكاء الاصطناعي، وبرامج التدريب الافتراضي، ومنظومة المدينة الآمنة، والتقنيات الرقمية الداعمة للتحقيقات، إضافة إلى أحدث الأنظمة الجوية التابعة لطيران الشرطة.



التكنولوجيا المتقدمة

وأكدت شرطة أبوظبي أن مشاركتها في «يومكس وسيمتكس 2026» تجسّد حرصها على تبني التكنولوجيا المتقدمة ومواكبة التطورات العالمية، والتي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وتدعم رؤية القيادة الرشيدة نحو منظومة شرطية عالمية المستوى، وتبني التقنيات الحديثة التي ترتقي بجودة الخدمات، وتعكس التوجّه المستقبلي في دعم منظومة الأمن والأمان في الدولة.