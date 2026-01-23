السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة أبوظبي تختتم مشاركتها في «يومكس وسيمتكس 2026»

جانب من مشاركة شرطة أبوظبي في الفعاليات (من المصدر)
24 يناير 2026 02:05

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت شرطة أبوظبي مشاركتها في معرض «يومكس وسيمتكس 2026»، الذي استمر على مدى ثلاثة أيام، مسلّطة الضوء على منظومتها المتقدمة في مختلف المجالات الأمنية والتقنية، التي تعزّز جاهزيتها الأمنية، ضمن جهودها الرامية إلى تطوير الأداء الشرطي وتبني أحدث التقنيات العالمية. وشهد الجناح حضوراً لافتاً من الوفود، حيث اطّلع الزوّار على أبرز الأنظمة والابتكارات والحلول المتقدمة في مجالات الأنظمة غير المأهولة، والمحاكاة والتدريب، والذكاء الاصطناعي، وبرامج التدريب الافتراضي، ومنظومة المدينة الآمنة، والتقنيات الرقمية الداعمة للتحقيقات، إضافة إلى أحدث الأنظمة الجوية التابعة لطيران الشرطة.

التكنولوجيا المتقدمة

وأكدت شرطة أبوظبي أن مشاركتها في «يومكس وسيمتكس 2026» تجسّد حرصها على تبني التكنولوجيا المتقدمة ومواكبة التطورات العالمية، والتي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وتدعم رؤية القيادة الرشيدة نحو منظومة شرطية عالمية المستوى، وتبني التقنيات الحديثة التي ترتقي بجودة الخدمات، وتعكس التوجّه المستقبلي في دعم منظومة الأمن والأمان في الدولة.

أبوظبي
يومكس
شرطة أبوظبي
سيمتكس
