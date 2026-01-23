برعاية حمدان بن محمد بن زايد.. «تحدي وزارة الدفاع للبرمجة» يختتم فعالياته بمشاركة واسعة

أبوظبي (وام)



اختُتمت بنجاح فعاليات «تحدي وزارة الدفاع للبرمجة»، التي أقيمت برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، رئيس مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، إذ شهد التحدي إقبالاً كبيراً من المواطنين الإماراتيين، الذين تنافسوا في سلسلة من المسابقات المتقدمة في مجالات البرمجة والأمن السيبراني والمسيّرات.

وتمت إقامة المنافسات بالتعاون بين مجموعة «أدنيك»، ووزارة الدفاع، ومجموعة «إيدج»، وتهدف إلى تعزيز الأمن عبر تطوير قدرات نُخبة من الكفاءات الوطنية الشابة في مجالات البرمجة والأمن السيبراني، بجانب اكتشاف مواهب جديدة قادرة على دعم منظومة الابتكار الدفاعي في الدولة.

وجاء تحدي وزارة الدفاع للبرمجة كل ساعة على مدار الأيام الثلاثة لمعرضي «يومكس» و«سيمتكس»، حيث تنافس المشاركون في عدد من التحديات لاختبار مهاراتهم.



تحدي الأمن السيبراني

وفي سياق متّصل، نُظّم تحدي الأمن السيبراني، الذي أتاح للمشاركين اختبار قدراتهم في التعامل مع سيناريوهات واقعية تحاكي الهجمات السيبرانية الحقيقية، وأسفرت النتائج على مدار الأيام الثلاثة عن فوز كل من «الفريق E» ويضم كلاً من معضد محمد السهلي، وحمدان عويس الدرعي، وخالد خليفة الدرعي بالمركز الأول.

وأكد الفريق الفائز بالمركز الأول أهمية المشاركة في مسابقة الهجمات السيبرانية ما أتاح لهم استخدام الحلول التقنية في مواجهة مثل هذه المخاطر، مشيرين إلى أن تحدي وزارة الدفاع للبرمجة من التجارب المثمرة للتعرف على خبرات الفرق الأخرى وكفاءات وطنية لديها إمكانات هائلة في البرمجيات والأمن السيبراني.

وفاز بالمركز الثاني «فريق T» وأعضاؤه سعيد تركي الشامسي، وبطي حامد الجنيبي وحسن راشد اليامي. فيما جاء في المركز الثالث «الفريق S» المكون من زايد حمد المزروعي، وحمد محمد الشامسي، وحمدان خميس الزيودي.





تحدي الطائرات المسيّرة

كما تضمّن تحدي الطائرات المسيّرة ضمن فعاليات معرض يومكس 2026، عدة مستويات مُصممة لقياس كفاءة المشاركين عبر سلسلة من المهام المتقدمة، وقد تولّى المتنافسون برمجة الطائرات المسيّرة لتنفيذ مهام دقيقة تُركّز على الكفاءة والابتكار وجودة الأداء.

وأتاح الحدث للمشاركين فرصة استثنائية للتفاعل مع أحدث تقنيات الطائرات المسيّرة، والتواصل مع نُخبة من رواد القطاع وخبرائه من 14 فريقاً من المشاركين.

وأسفر التحدي عن فوز كلٍّ من «فريق XENOPS» بالمركز الأول بإنجاز التحدي في وقت قياسي قدره 1:46 دقيقة، وفي المركز الثاني «فريق Rubber Ducks» بتوقيت 2:20 دقيقة، والمركز الثالث فاز به فريق وزارة التسامح والتعايش بتحقيق وقت إنجاز التحدي في 2:34 دقيقة.

وفي تحدي الأمن السيبراني، تم منح الفائزين بالمركز الأول جوائز قيمتها 50 ألف درهم، والمركز الثاني 30 ألف درهم، والمركز الثالث 20 ألف درهم.



برمجة الطائرات غير المأهولة

وتضمّنت مسابقة برمجة الطائرات غير المأهولة في «يومكس» 2026 عدة مستويات تهدف إلى تقييم كفاءة المشاركين من خلال سلسلة من المهام المتقدمة. وقام المشاركون ببرمجة الطائرات لإكمال مهمات تركّز على الكفاءة والدقة والإبداع. وقد قدم الحدث فرصة فريدة للتفاعل مع أحدث تقنيات الطائرات المسيّرة والتواصل مع قادة وخبراء الصناعة.

واعتمد المشاركون في مختلف المسابقات على أحدث المعدات والتجهيزات المتطورة، ما أسهم في توفير بيئة احترافية وأجواء تنافسية تعكس مستوى الحدث وطموح المشاركين. وبوصفهما ملتقى عالمياً رائداً لتقنيات الطائرات المسيّرة والروبوتات والأنظمة غير المأهولة، عزّز معرضا «يومكس وسيمتكس» 2026 هذا العام مكانتهما محطة رئيسية للابتكار والنمو في قطاع الأنظمة غير المأهولة، وأكدا دورهما المحوري في دفع مسيرة التطور التقني ودعم الصناعات المستقبلية.