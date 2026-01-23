السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حكومة عجمان تختتم برنامج «المعارف الاستراتيجية»

جانب من فعاليات الجلسة (وام)
24 يناير 2026 02:05

عجمان (وام)

اختتمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، برنامج «المعارف الاستراتيجية» للقيادات الحكومية العليا لعام 2025، بجلسة بعنوان «عجمان المستقبل»، وجاءت في إطار ورشة نقاشية حوارية قادتها القيادات الحكومية العليا المشاركة، عكست عمق الطرح وتنوّع الرؤى القيادية.
وأتاحت الجلسة نقاشاً تفاعلياً لتبادل الأفكار واستعراض تصورات مستقبلية حول ملامح إمارة عجمان، حيث ناقش المشاركون من القيادات الحكومية قضايا محورية شملت جودة الحياة، والاستدامة، والاقتصاد، والهوية المجتمعية، وطبيعة العيش والعمل في الإمارة، وذلك عبر حوارات مفتوحة ومقاربات استشرافية.
كما تناولت النقاشات أبرز التحديات والفرص المستقبلية، ودور السياسات الحكومية في تحقيق التوازن بين النمو والتنمية المستدامة، إلى جانب طرح عناوين ورؤى تصوّر مكانة عجمان على المدى البعيد، بما يدعم توجهاتها المستقبلية.
ويأتي برنامج «المعارف الاستراتيجية»، الذي أطلقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في مارس 2025، بهدف تمكين القيادات الحكومية، وتعزيز التفكير الاستباقي، وبناء جاهزية مؤسسية قادرة على استشراف المستقبل وصناعة الأثر.

