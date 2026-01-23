السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ولي عهد عجمان: شبابنا الرهان الرابح في نهضة وتنمية الإمارات

عمار بن حميد في صورة مع أنجاله خلال حفل تخرج حميد بن عمار (وام)
24 يناير 2026 02:06

لندن (وام)

شهد سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حفل حصول الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، على درجة الماجستير في «السياسة والاقتصاد بالشرق الأوسط»، من كلية كينغز لندن العريقة في إنجلترا.
وبهذه المناسبة، أعرب سمو ولي عهد عجمان، عن سعادته وفخره بهذا التفوق، مؤكداً سموه أنّ الشباب هم الرهان الرابح في نهضة وتنمية دولة الإمارات، وبهم نفخر وبعلمهم نفاخر الأمم.
وقال سموه: «سعدنا (اليوم) بمشاركة ابننا حميد بن عمار النعيمي، فرحة حصوله على الماجستير من كلية كينغز لندن تخصص (السياسة والاقتصاد في الشرق الأوسط)». وأضاف سموه: «شبابنا هم الرهان الرابح في نهضة وتنمية دولة الإمارات، بهم نفخر وبعلمهم نفاخر، وتميزهم في أعرق الجامعات العالمية يمنحنا الثقة بمستقبل واعد ومشرق.. ألف مبارك يا حميد وإلى مزيد من التميز والنجاح بإذن الله».

أخبار ذات صلة
حكومة عجمان تختتم برنامج «المعارف الاستراتيجية»
ختام منافسات بطولة الدفاع المدني لتحدي رجال الإطفاء 2026
عمار بن حميد النعيمي
عجمان
ولي عهد عجمان
آخر الأخبار
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان
اليوم 12:34
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
الرياضة
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
اليوم 12:28
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
الأخبار العالمية
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
اليوم 12:09
مدينة مصدر
علوم الدار
التخطيط الحضري ومراكز البيانات يرسِّخان ريادة الإمارات في بناء مدن المستقبل
اليوم 12:04
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
اليوم 11:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©