مهرجان القمح ينطلق بحلة جديدة في مليحة

الشارقة (وام)



انطلقت أمس الأول، فعاليات الدورة الثانية لمهرجان القمح التي تنظمها دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في مزرعة القمح بمليحة، بحضور الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس الدائرة الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء».

واطّلع الطنيجي خلال جولته على أجنحة المهرجان وفعالياته وأنشطته المختلفة، والتي تستمر حتى 8 من فبراير المقبل وتُشكّل منصة متكاملة تعكس احتفاء الإمارة بخيرات الشارقة وتهدف إلى تمكين المزارعين والأسر المنتجة وتوفير فرص تسويقية لمنتجاتهم، كما يفتح المهرجان آفاقاً استثمارية جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المواطنين بما يواكب رؤية الشارقة واستراتيجيتها في تحقيق التنمية الشاملة، إضافة إلى إبراز أهمية زراعة القمح بوصفه الرافد الاستراتيجي وإحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي بجانب تسليط الضوء على دور المزارعين بإسهامهم في المنظومة الغذائية واستعراض أحدث التقنيات والممارسات الزراعية العضوية التي تسهم في رفع جودة وكفاءة الإنتاج المحلي. وأكّد الطنيجي أن المهرجان بحلته الجديدة يتميّز بتنوع فعالياته وأنشطته التي تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع ويقدّم لزوّاره تجربة جديدة في الحصول على الخضراوات العضوية الطازجة مباشرة من المزرعة التي أُقيم فيها المهرجان ما يعكس التزامنا بدعم الزراعة العضوية المستدامة ويعود بالزوّار إلى الطبيعة، مشيراً إلى أن المهرجان منصة تقدم محتوى تعليمياً وترفيهياً للزوّار وتعكس تنوع وثراء بيئة الإمارات وتكامل هُويتها الزراعية والمجتمعية. وأشار إلى أن المهرجان يتيح فرصة التعرّف إلى ما تزخر به مليحة من طبيعة خلابة وأجواء شتوية فريدة ومعالم بارزة جعلتها من أبرز المقاصد السياحية في الإمارات.



الحضور

حضر الافتتاح كل من الدكتور محمد عبدالله بن هويدن الكتبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، ومصبح عبيد الطنيجي، رئيس مجلس ضاحية البستان، وعدد من أعيان المنطقة الوسطى والمسؤولين.