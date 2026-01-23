عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية قبرص ويوقعان مذكرة تفاهم لإقامة شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في أبوظبي، معالي الدكتور كونستانتينوس كومبوس، وزير خارجية جمهورية قبرص.

ووقع سموه ومعالي وزير الخارجية القبرصي مذكرة تفاهم بشأن إقامة شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة بين البلدين.

وبحثا الجانبان خلال اللقاء مخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى جمهورية قبرص في شهر ديسمبر الماضي، ودورها في دفع آفاق التعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في مختلف المجالات واستعرضا فرص دعم مسارات التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي الدكتور كونستانتينوس كومبوس، وهنأه بمناسبة تولي جمهورية قبرص رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي خلال عام 2026، وبحثا في هذا الصدد أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية قبرص، والتي ترتكز على قاعدة صلبة من الثقة والاحترام المتبادل والرؤى المشتركة، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة الإماراتية القبرصية توفر إطاراً مهماً لتعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات، بما يدعم خطط التنمية المستدامة في البلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

كما ناقش الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة.

حضر اللقاء معالي لانا زكي نسيبة وزيرة دولة.