الأحد 25 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

رئيس الدولة: التعليم ركيزة أساسية في رؤية الإمارات للمستقبل

رئيس الدولة: التعليم ركيزة أساسية في رؤية الإمارات للمستقبل
24 يناير 2026 09:50

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن التعليم ركيزة أساسية في رؤية الإمارات للمستقبل.

وقال سموّه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «التعليم ركيزة أساسية في رؤية الإمارات للمستقبل. وفي «اليوم الدولي للتعليم» نُجدِّد التزامنا بمواصلة تعزيز منظومة تعليمية عصرية تُرسِّخ هويتنا وقيمنا، وتخدم أولوياتنا التنموية، وتفتح أمام شبابنا آفاق التميز والإبداع والابتكار ليكونوا شركاء فاعلين في بناء مستقبل الوطن وتعزيز مكانته في ميادين المعرفة والتكنولوجيا الحديثة والتنافسية».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
التعليم
الإمارات
محمد بن زايد
