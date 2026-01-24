الأحد 25 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"افتراضي كهرباء ومياه دبي" يجيب على 1.6 مليون استفسار في 2025

"افتراضي كهرباء ومياه دبي" يجيب على 1.6 مليون استفسار في 2025
24 يناير 2026 16:11

قدّم الموظف الافتراضي لهيئة هيئة كهرباء ومياه دبي "رمّاس"، المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي، أكثر من 1.6 مليون إجابة فورية ودقيقة باللغتين العربية والإنجليزية خلال عام 2025، ليرتفع إجمالي الاستفسارات التي أجاب عنها منذ إطلاقه في 2017 إلى أكثر من 12.7 مليون استفسار عبر قنوات الهيئة المختلفة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، إن تبنّي أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي يهدف إلى تحسين تجربة المتعاملين ورفع كفاءة الخدمات وتسريع التحول الرقمي، انسجاماً مع إستراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031.

المصدر: وام
