علوم الدار

«الوطني الاتحادي» يشارك في الجلسة الثانية للبرلمان العربي في القاهرة

«الوطني الاتحادي» يشارك في الجلسة الثانية للبرلمان العربي في القاهرة
24 يناير 2026 18:43

شاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، برئاسة معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس المجموعة، رئيس البرلمان في الجلسة العامة الثانية من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، التي عقدت اليوم السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
ضمّت المجموعة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي سعادة كل من ناعمة عبدالله الشرهان، نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وماجد محمد العسم، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومحمد حسن الظهوري، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وأشارت سعادة ناعمة الشرهان إلى أن لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة استعرضت، خلال الجلسة، تقريراً حول أهم ما تم مناقشته من البنود المدرجة على جدول أعمالها، وكان أبرزها الوثيقة الاسترشادية العربية لتطوير التعليم الإلكتروني، خاصة أن البرلمان العربي قام بتشكيل لجنة فرعية معنية بتطوير التعليم الإلكتروني في العالم العربي.
 وأوضحت أن الوثيقة أكدت أهمية دور التعليم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان العربي، فضلاً عن وضع إطار عربي استرشادي لتطوير التعليم الإلكتروني، خاصة في ظل دعم التحول الرقمي في النظم التعليمية العربية.
 من جهته، قال سعادة ماجد العسم، إن أهم البنود التي طرحتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان على جلسة البرلمان العربي اليوم تمثلت في المسودة الخاصة بوضع رؤية برلمانية عربية لحماية المستهلك في العالم العربي.
من جهته، قال سعادة محمد الظهوري، إن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قدمت أمام جلسة البرلمان العربي باكورة التعاون بين اللجنة والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي لإعداد ميثاق عربي دولي موحد للاقتصاد الرقمي.
وأشار الظهوري إلى أن اللجنة اعتمدت المبادرة الخاصة بإعداد دليل برلماني في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك لمواكبة التحولات المتسارعة في هذا المجال إلى جانب ما تقوم به اللجنة من إعداد قانون عربي استرشادي في مجال الذكاء الاصطناعي.وشهدت الجلسة انتخاب النائب هشام الحصري من جمهورية مصر العربية في منصب، نائب رئيس البرلمان العربي بعد شغور المنصب.

