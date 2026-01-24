الأحد 25 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
علوم الدار

سيف بن زايد: عندما يتبدّد الأمل لا يُختار إلا أبوظبي

سيف بن زايد: عندما يتبدّد الأمل لا يُختار إلا أبوظبي
24 يناير 2026 18:53

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أنه عندما يتبدّد الأمل، لا يُختار إلا أبوظبي.
وقال سموه، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «عندما يتبدّد الأمل، لا يُختار إلا أبوظبي، فالسلام قرار، والحكمة شجاعة. من فقد الأمل في السلام يختار عاصمته: أبوظبي، فالأمل قد يضيع… لكن أبوظبي تبقى المنارة المضيئة، والحكمة طريقها معروف عند سيدي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الله يحفظه».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
