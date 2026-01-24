الأحد 25 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يزور مهرجان القوز للفنون

محمد بن راشد يزور مهرجان القوز للفنون
24 يناير 2026 19:05

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مهرجان القوز للفنون، في لحظة فارقة ضمن الدورة الرابعة عشرة للمهرجان، بما يعكس مكانة المهرجان المتنامية منصة بارزة للثقافة المعاصرة والإبداع والتفاعل المجتمعي في الإمارات.

تعكس الزيارة دعم سموه المتواصل للمبادرات الثقافية التي تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للفنون والثقافة والإنتاجات الإبداعية المعاصرة.

 

وقام سموه، خلال الزيارة، بجولة في «السركال أفنيو»، الحي الثقافي في دبي التقى فيها عدداً من الفنانين والمثقفين والمبدعين، بما يعكس التزام دبي المستمر بدعم الفنون، وتعزيز التبادل الثقافي، وتنمية المجتمعات الإبداعية والفكرية، في إطار الرؤية الشاملة للإمارة في مجالي الابتكار والتنمية الإنسانية.
واطلع سموه على معهد «فِكر»، وهو مركز أبحاث فكري متعدد التخصصات للشؤون الدولية مقره دبي، أسسته دبي أبو الهول ويركز على تطوير الخطاب الفكري في مجالات إصلاح الحوكمة العالمية، والدبلوماسية، وأمن المناخ، والثقافة، ومستقبل التعددية، مع إبراز الثقافة والتفكير النقدي كأدوات أساسية للحوار العالمي.

 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يستقبل مبعوث الرئيس الروسي
حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية بين بلدية دبي و«الشركة العامة للإنشاءات» و«بن غاطي العقارية» بخصوص مبادرة «حوي دبي»

كما زار سموه مبنى «كونكريت»، حيث يُعرض العمل الفني التركيبي التفاعلي «TAPE دبي» من تصميم مجموعة «نيومن فور يوز» الفنية، والتقى سموه الفنانين القائمين على العمل.
ويُعد هذا العمل جزءاً من مشروع «TAPE» العالمي، الذي سبق تقديمه في برلين وباريس وطوكيو وزغرب، إذ يحوّل المساحات المعمارية إلى بيئات مرنة وتجارب جماعية تدعو الزوار إلى التفاعل المباشر معها والتجول في داخلها.

ويعود مهرجان القوز للفنون إلى السركال أفنيو، بدورة جديدة، اليوم وغداً، ليقدم عطلة أسبوع حافلة بالأعمال التركيبية التجريبية، والعروض الأدائية والموسيقية، والتجارب المجتمعية المتنوعة في مساحات الحي الثقافي.
وتسلّط هذه الدورة الضوء على الممارسات الفنية التي تشجّع الحركة، والإصغاء الجماعي، وابتكار طرق جديدة للتفاعل مع الفن في الفضاءات العامة.ويواصل مهرجان القوز للفنون مهمته في الجمع بين الفنانين والموسيقيين وفناني الأداء، مع العائلات وأفراد المجتمع، معززاً مكانته أحد أبرز الفعاليات الثقافية في دبي وأكثرها تأثيراً.

المصدر: وام
محمد بن راشد
دبي
مهرجان القوز للفنون
الإمارات
الفنون
الثقافة
آخر الأخبار
«آبل» تتعهد بحماية بيانات المبدعين من تدريب الذكاء الاصطناعي
الترفيه
«آبل» تتعهد بحماية بيانات المبدعين من تدريب الذكاء الاصطناعي
اليوم 20:40
ألمانيا تحذر من وضع جوي خطير وتأثر حركة المرور
الأخبار العالمية
ألمانيا تحذر من وضع جوي خطير وتأثر حركة المرور
اليوم 20:30
انطلاق «مهرجان خورفكان المسرحي» في المتنزه
الترفيه
انطلاق «مهرجان خورفكان المسرحي» في المتنزه
اليوم 20:24
الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم» لـ «الاتحاد»: بدء إنتاج مصنع الألمنيوم في الولايات المتحدة قبل نهاية 2029
اقتصاد
الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم» لـ «الاتحاد»: بدء إنتاج مصنع الألمنيوم في الولايات المتحدة قبل نهاية 2029
اليوم 20:18
تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بثلاثية كريستال بالاس
الرياضة
تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بثلاثية كريستال بالاس
اليوم 20:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©