أنور قرقاش: تقدير دولي واضح لدور الإمارات في إيجاد حل للحرب في أوكرانيا

24 يناير 2026 21:58

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن «الدور الإنساني والسياسي الذي تضطلع به الإمارات في إيجاد حل للحرب في أوكرانيا يحظى بتقدير دولي واضح». وأضاف معاليه، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «عبارات الشكر التي عبّر بها الرئيس الأوكراني لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ولدولة الإمارات، على تيسير المحادثات الثلاثية التي وصفها بالمكثفة والشاملة والبنّاءة، تمثل شهادة مهمة على قيادتنا ومصداقيتنا؛ وهما رصيدنا الحقيقي في سياستنا الخارجية ومنصة فاعلة لدعم السلام والاستقرار».

