الأحد 25 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تدعو إلى تمثيل أوسع وأكثر شمولاً في مجلس الأمن

عائشة المنهالي تلقي بيان الإمارات أمام اجتماع أممي (من المصدر)
25 يناير 2026 00:57

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يستقبل مبعوث الرئيس الروسي
حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية بين بلدية دبي و«الشركة العامة للإنشاءات» و«بن غاطي العقارية» بخصوص مبادرة «حوي دبي»

أكدت دولة الإمارات الحاجة لتمثيل أوسع وأكثر شمولاً في مجلس الأمن، ولا سيما من دول الجنوب العالمي، موضحة أنه مع انطلاقنا في دورة جديدة من المفاوضات الحكومية الدولية، آمل أن نقترب أكثر من أي وقت مضى من هدفنا المشترك المتمثل في مجلس أمن مُصلح، أكثر تمثيلًا، وأكثر فعالية. وقالت الإمارات في بيان أمام اجتماع أممي، ألقته عائشة المنهالي السكرتيرة الأولى لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة  بشأن إصلاح مجلس الأمن: «شهدت عضوية الأمم المتحدة تطوراً ملحوظاً منذ التوسع الأول والوحيد للمجلس عام 1965، وفي الوقت نفسه، تتسع رقعة النزاعات العالمية للأسف، مما يؤكد الحاجة إلى تمثيل أوسع وأكثر شمولاً في المجلس، ولا سيما من دول الجنوب العالمي».
وأضاف البيان: «يتجلى هذا التطور بوضوح في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي لا تزال تعاني من نقص تمثيل كبير مقارنةً بحجم عضويتها وعدد بنود جدول الأعمال الهامة المتعلقة بها، فمنذ عام 1965، شهدت مجموعة آسيا والمحيط الهادئ زيادة ملحوظة في عدد أعضائها (نحو 107%)، من 26 إلى 54 دولة.
كما أوضح الحاجة الماسة إلى تعزيز تمثيل أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث ارتفع عدد أعضائها من 22 إلى 33 دولة (بزيادة قدرها 50%) منذ عام 1965 وحتى الآن.
وذكر البيان، أنه لا يمكن الحديث عن التمثيل الإقليمي دون الإشارة إلى ضرورة إيلاء اهتمام خاص للتطلعات المشروعة لأفريقيا، كما وردت في توافق إيزولويني وإعلان سرت.
وفيما يتعلق بالتمثيل العابر للأقاليم، قال البيان: «ثمة مبرر قوي لزيادة التمثيل العربي في المجلس، يستند إلى حقائق واضحة ودائمة، حيث لا تزال الاعتبارات التي أدت إلى ضرورة تخصيص مقعد عربي متأرجح عام 1967 لضمان حد أدنى من التمثيل العربي في المجلس قائمة حتى اليوم.
وذكر البيان، بما أن نسبة جدول أعمال مجلس الأمن المخصصة للقضايا المتعلقة بالعربية ظلت مرتفعة باستمرار، فقد أثبت أعضاء المجموعة العربية إسهاماتهم الكبيرة في تحقيق السلام والأمن الدوليين. 
كما أن التمثيل العربي في المجلس لا يزال المثال الوحيد الراسخ للتمثيل العابر للأقاليم، وهو ترتيب يجب الحفاظ عليه وتعزيزه في مجلس مُصلح.

مجلس الأمن
الإمارات
مجلس الأمن الدولي
دول الجنوب
الأمم المتحدة
النزاعات العالمية
آخر الأخبار
«آبل» تتعهد بحماية بيانات المبدعين من تدريب الذكاء الاصطناعي
الترفيه
«آبل» تتعهد بحماية بيانات المبدعين من تدريب الذكاء الاصطناعي
اليوم 20:40
ألمانيا تحذر من وضع جوي خطير وتأثر حركة المرور
الأخبار العالمية
ألمانيا تحذر من وضع جوي خطير وتأثر حركة المرور
اليوم 20:30
انطلاق «مهرجان خورفكان المسرحي» في المتنزه
الترفيه
انطلاق «مهرجان خورفكان المسرحي» في المتنزه
اليوم 20:24
الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم» لـ «الاتحاد»: بدء إنتاج مصنع الألمنيوم في الولايات المتحدة قبل نهاية 2029
اقتصاد
الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم» لـ «الاتحاد»: بدء إنتاج مصنع الألمنيوم في الولايات المتحدة قبل نهاية 2029
اليوم 20:18
تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بثلاثية كريستال بالاس
الرياضة
تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بثلاثية كريستال بالاس
اليوم 20:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©