الأحد 25 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الفارس الشهم 3» تواصل جهودها الإغاثية في غزة

شاحنة مساعدات إماراتية في طريقها لدخول قطاع غزة (أرشيفية)
25 يناير 2026 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يستقبل مبعوث الرئيس الروسي
حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية بين بلدية دبي و«الشركة العامة للإنشاءات» و«بن غاطي العقارية» بخصوص مبادرة «حوي دبي»

تواصل عملية «الفارس الشهم 3» جهودها الإنسانية المتواصلة لدعم سكان قطاع غزة، حيث عكست حصيلة الأسبوع الـ115 حجم التدخلات الإغاثية الشاملة والمتنوعة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.
وشهدت العملية خلال الأسبوع زيارة 5 وفود وشخصيات اعتبارية اطّلعت على سير العمل الإنساني، وأشادت بالدور الإغاثي الكبير الذي تضطلع به الفرق الميدانية. 
وفي الجانب الصحي، قدّم مركز الإمارات الطبي خدمات العلاج والرعاية الطبية لـ2047 مريضاً، في إطار دعم المنظومة الصحية والتخفيف عن المستشفيات.
كما قامت عملية «الفارس الشهم 3» بتسليم سيارة إسعاف للهيئة الطبية الدولية، لتسهيل وصول المرضى للعلاج الطارئ.
وفي مجال الأمن الغذائي، واصلت 35 مطبخاً شعبياً إنتاج نحو 19.600 وجبة طعام يومياً يستفيد منها قرابة 98 ألف مواطن، إلى جانب تشغيل 7 مخابز تنتج 7 آلاف ربطة خبز يومياً يستفيد منها 35 ألف مواطن، كما جرى توزيع 41.664 طرداً إغاثياً متنوعاً، وتنفيذ 7.795 تدخلاً طارئاً خلال المنخفض الجوي، شملت توزيع خيام وشوادر وبطانيات للأسر المتضررة.
وعلى صعيد المبادرات الإنسانية، نُفذت 7 مبادرات أسفرت عن توزيع 21.658 علبة حليب أطفال على مستشفيات الولادة والحضّانات ومراكز الرعاية الأولية في القطاع، إضافة إلى توزيع 5 آلاف جالون مياه، في إطار تعزيز الاستجابة الإنسانية الشاملة وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

الفارس الشهم 3
غزة
فلسطين
قطاع غزة
الإمارات
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
مساعدات الإمارات
المساعدات الإنسانية
المساعدات الإماراتية
المساعدات الإغاثية
آخر الأخبار
«آبل» تتعهد بحماية بيانات المبدعين من تدريب الذكاء الاصطناعي
الترفيه
«آبل» تتعهد بحماية بيانات المبدعين من تدريب الذكاء الاصطناعي
اليوم 20:40
ألمانيا تحذر من وضع جوي خطير وتأثر حركة المرور
الأخبار العالمية
ألمانيا تحذر من وضع جوي خطير وتأثر حركة المرور
اليوم 20:30
انطلاق «مهرجان خورفكان المسرحي» في المتنزه
الترفيه
انطلاق «مهرجان خورفكان المسرحي» في المتنزه
اليوم 20:24
الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم» لـ «الاتحاد»: بدء إنتاج مصنع الألمنيوم في الولايات المتحدة قبل نهاية 2029
اقتصاد
الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم» لـ «الاتحاد»: بدء إنتاج مصنع الألمنيوم في الولايات المتحدة قبل نهاية 2029
اليوم 20:18
تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بثلاثية كريستال بالاس
الرياضة
تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بثلاثية كريستال بالاس
اليوم 20:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©