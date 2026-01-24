شواطئ دبي تعتمد منظومة سلامة ذكية

آمنة الكتبي (دبي)

تواصل إمارة دبي تعزيز مكانتها مدينة رائدة في توظيف التقنيات المتقدمة لتحسين جودة الحياة، في شواطئها، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل الذكي للبيانات، بما يسهم في رفع مستويات الأمان لمرتادي الشواطئ، وضمان استجابة سريعة وفعالة للحالات الطارئة.

وتشمل المنظومة الذكية شبكة من الكاميرات المتطورة وأجهزة الاستشعار المرتبطة بأنظمة تحليل تعتمد على الذكاء الاصطناعي، قادرة على مراقبة حركة السباحين، ورصد السلوكيات غير الآمنة، والتعرف إلى حالات التعرض للخطر في وقت قياسي، كما تعمل هذه التقنيات على تحليل المشهد البحري بشكل لحظي، مع إرسال تنبيهات فورية إلى فرق الإنقاذ والمراقبين عند رصد أي مؤشرات غير طبيعية.

وتسهم المنظومة في دعم عمل المنقذين، من خلال تزويدهم ببيانات دقيقة حول مناطق الخطر، مثل الازدحام غير المعتاد في مناطق السباحة، إضافة إلى متابعة الأحوال الجوية وحالة البحر بشكل مستمر، ويتيح هذا التكامل بين التقنية والعنصر البشري رفع كفاءة الاستجابة وتقليل زمن التدخل، مما ينعكس إيجاباً على سلامة الزوار. كما تعتمد منظومة السلامة على وسائل توعوية رقمية وإرشادية موزعة على الشواطئ، تهدف إلى إبلاغ المرتادين بحالة البحر، والتعليمات الواجب اتباعها، وتعزيز الوعي الوقائي لدى مستخدمي الشواطئ، بما يسهم في الحد من السلوكيات الخطرة.

وتتكامل منظومة السلامة الذكية مع غرف تحكم مركزية، تتيح متابعة الشواطئ على مدار الساعة، وتحليل البيانات التشغيلية لتحسين خطط العمل، وتحديد الأنماط المرتبطة بالحوادث، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، ويعزّز كفاءة إدارة المرافق الشاطئية. ويأتي توظيف التقنيات الذكية في منظومة السلامة البحرية، ضمن توجه دبي نحو التحول الرقمي، واعتماد الحلول المبتكرة في إدارة المرافق العامة، بما ينسجم مع رؤيتها في توفير بيئة آمنة ومستدامة للسكان والزوّار على حد سواء، وتعكس هذه المبادرات التزام الجهات المعنية بتطوير منظومات السلامة، وتطويع التكنولوجيا الحديثة لخدمة الإنسان، ورفع جودة الخدمات.

وتعد شواطئ دبي من الوجهات الأكثر استقطاباً للزوار، مما يجعل الاستثمار في منظومات السلامة الذكية جزءاً أساسياً من متطلبات التشغيل، ودعامة لتعزيز الثقة، وترسيخ معايير السلامة العامة في المرافق السياحية المفتوحة.