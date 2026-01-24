تفاهم بين شرطة دبي وهيئة المعاشات لتوفير بطاقة إسعاد للمتقاعدين

دبي (الاتحاد)

وقَّع مركز بطاقة «إسعاد»، التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وذلك في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية الهادفة إلى إسعاد المتقاعدين، وتوسيع نطاق الخدمات والمزايا المجتمعية، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في ترسيخ جودة الحياة والرفاه الاجتماعي.

وتهدف المذكرة إلى ضم المُتقاعدين المُسجلين في «الهيئة» إلى برنامج «إسعاد»، وتمكينهم من الاستفادة من العروض والمزايا المتنوعة التي يوفّرها البرنامج، وذلك بالتزامن مع عام الأسرة، الذي أعلنت عنه قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة الأسرة ودورها كركيزة أساسية للمجتمع، وتضاف إلى المساهمات التي تدعم من خلالها الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز جودة الحياة للمتقاعدين وأسرهم وتأمين سُبل العيش الكريم لهم.

وقّع مذكرة التفاهم من جانب الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية فراس عبدالكريم حسن الرمحي، مدير عام «الهيئة»، ومن جانب مركز بطاقة إسعاد، العقيد صلاح المرزوقي، مدير المركز، بحضور عدد من الضباط والموظفين من كلا الجانبين.

وقال العقيد صالح المرزوقي، إن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على توسيع نطاق الشراكات المؤسسية التي تُسهم في تعزيز جودة الحياة، وتُسعد مختلف الشرائح في المجتمع، انطلاقاً من إيمانها بأن السعادة المجتمعية ركيزة أساسية من ركائز الأمن الشامل.

وأكد أن برنامج «إسعاد» يُعد أحد النماذج الرائدة التي أطلقتها شرطة دبي لتقديم قيمة مضافة حقيقية للموظفين والمتقاعدين وأفراد المجتمع، من خلال حزمة واسعة من العروض والمزايا التي تلبّي احتياجاتهم اليومية في مختلف القطاعات، وأبرزها القطاعات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، وغيرها.

يُذكر أن البطاقة تُتاح على تطبيق إسعاد، ولاستخدامها يتعيّن على المتعامل تحميل تطبيق إسعاد من متجر التطبيقات، وتفعيل البطاقة بعد استلام رسالة نصية تحتوي على رابط التفعيل، وبعدها الاستمتاع بالعروض والخصومات الحصرية.

وتتولى «الهيئة» بالتعاون مع شرطة دبي، تجديد البطاقة تلقائياً ما دامت تنطبق على المستخدم صفة المتقاعد، وهي لا تتوقف في حال إيقاف المعاش أو عودة المتقاعد للعمل، ويمكن استخدام البطاقة خارج الدولة.