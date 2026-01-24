الأحد 25 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خبراء يناقشون التصوير الطبي في «مدينة الشيخ طحنون»

مشاركون في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر صحة الدولي للأشعة (وام)
25 يناير 2026 00:56

العين (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يستقبل مبعوث الرئيس الروسي
حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية بين بلدية دبي و«الشركة العامة للإنشاءات» و«بن غاطي العقارية» بخصوص مبادرة «حوي دبي»

انطلقت أمس النسخة الـ14 من مؤتمر صحة الدولي للأشعة، الذي تنظمه شركة أبوظبي الخدمات الصحية «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، وتستضيفه مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية في مدينة العين على مدار يومين. 
يُقام المؤتمر هذا العام تحت شعار «التميّز في التصوير الطبي: استكشاف آفاق الذكاء الاصطناعي في الابتكارات الإشعاعية»، ويتيح الفرصة لكبار التنفيذيين في قطاع الرعاية الصحية، والفيزيائيين الطبيين، وأخصائيي الأشعة، وتقنيي التصوير الطبي، وشركاء تكنولوجيا الأجهزة الطبية في مختلف أنحاء دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، للمشاركة في منصة متخصصة لتبادل المعرفة وتطوير الممارسات المهنية بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين وقادة القطاع الصحي على المستويين الإقليمي والدولي. 
ويناقش المؤتمر عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها: الأشعة التشخيصية والأشعة التداخلية، وتصوير التخصصات الدقيقة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تفسير الصور الطبية، وتقنيات التصوير المستقبلية، والرعاية المرتكزة على المريض، والدور المتطور للأشعة في الطب الدقيق، وتحسين المخرجات السريرية ويوفر فرصاً للتطوير المهني من خلال جلسات نقاشية، ودراسات حالات، وعروض تعليمية موجهة للعاملين في مجال الأشعة وغيرهم من المختصين في منظومة الرعاية الصحية. 
ويتيح المؤتمر فرص التعليم المستمر، ويمكّن المشاركين من الحصول على الاعتمادات المهنية في مجال الأشعة، بما يجسد التزام صحة الراسخ بالارتقاء بجودة تقديم خدمات الرعاية الصحية. 
وقالت الدكتورة ياسمين ماهر، المدير التنفيذي - الطب الإشعاعي في «صحة»: يعكس مؤتمر صحة الدولي للأشعة، التزامنا المستمر بالتميّز والابتكار والتعلّم المتواصل ومن خلال جمع الخبرات العالمية واستعراض أحدث ممارسات التصوير الطبي، ونسعى إلى تمكين الكوادر الصحية وتعزيز دور الأشعة في تقديم رعاية صحية عالية الجودة ومتمحورة حول المريض. 
بدوره، أوضح الدكتور جمال الدين القطيش، المدير الطبي لقسم الأشعة في «صحة»، أن الأشعة تعد محوراً أساسياً في تقديم الرعاية الصحية الحديثة، لما لها من دور حيوي في التشخيص المبكر، والرعاية الدقيقة، وتحسين نتائج المرضى، منوهاً إلى أن هذا المؤتمر يتماشى بشكل وثيق مع الأولويات الوطنية في مجالي الرعاية الصحية والابتكار ويعزز استثمارات صحة الاستراتيجية في الكفاءات والتكنولوجيا.
من جانبه، قال الدكتور ساريم أطهر، رئيس اللجنة العلمية - وطبيب استشاري: تم تصميم البرنامج العلمي بعناية ليواكب الممارسات الحالية ويتناول التوجهات المستقبلية في مجال الأشعة ومن خلال المشاركة، سيحصل الحضور على فرصة للاطلاع على أحدث الأبحاث والحالات السريرية، إلى جانب توسيع شبكة علاقاتهم المهنية مع نخبة من الخبراء في هذا المجال.

مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية
الإمارات
العين
مدينة الشيخ طحنون الطبية
بيورهيلث
شركة أبوظبي للخدمات الصحية
شركة صحة
الرعاية الصحية
آخر الأخبار
«آبل» تتعهد بحماية بيانات المبدعين من تدريب الذكاء الاصطناعي
الترفيه
«آبل» تتعهد بحماية بيانات المبدعين من تدريب الذكاء الاصطناعي
اليوم 20:40
ألمانيا تحذر من وضع جوي خطير وتأثر حركة المرور
الأخبار العالمية
ألمانيا تحذر من وضع جوي خطير وتأثر حركة المرور
اليوم 20:30
انطلاق «مهرجان خورفكان المسرحي» في المتنزه
الترفيه
انطلاق «مهرجان خورفكان المسرحي» في المتنزه
اليوم 20:24
الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم» لـ «الاتحاد»: بدء إنتاج مصنع الألمنيوم في الولايات المتحدة قبل نهاية 2029
اقتصاد
الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم» لـ «الاتحاد»: بدء إنتاج مصنع الألمنيوم في الولايات المتحدة قبل نهاية 2029
اليوم 20:18
تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بثلاثية كريستال بالاس
الرياضة
تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بثلاثية كريستال بالاس
اليوم 20:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©