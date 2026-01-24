«أبوظبي للصحة»: 1.5 مليون خطوة في تطبيق «سيتي مووف»

هدى الطنيجي (أبوظبي)



شهدت تحديات «سيتي مووف»، تطبيق تحدي الألعاب الإلكتروني المبتكر المقدم من مركز أبوظبي للصحة العامة، تفاعلاً كبيراً من قبل مختلف شرائح المجتمع، حيث بلغ إجمالي عدد خطوات المشتركين 1.497.720 خطوة، منذ تدشين المبادرة، حيث يتيح التطبيق لزوّار مختلف المواقع الحيوية تجربة مفعمة بالتحدي والمتعة والحركة من أجل تعزيز وتحفيز النشاط البدني في إمارة أبوظبي.

وانطلقت أولى التحديات في ياس مول، خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، وتواصلت على أبرز معالم أبوظبي مثل: متحف اللوفر، حلبة مرسى ياس، ممشى الشاطئ، وشاطئ مرسانا، التي توفّر فرصة مشاهدة المواقع السياحية المميزة في أبوظبي بجانب الاستمتاع مع أفراد العائلة والأصدقاء في ممارسة الأنشطة والتحديات، التي تأتي ضمن التطبيق الصحي، لتقدم تجربة جماعية تُشجع على الحركة وتُرسخ مفهوم الصحة كجزء من أسلوب الحياة اليومي.

تحفيز النشاط البدني والذهني

وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة: أطلق مركز أبوظبي للصحة العامة، تطبيق تحدي الألعاب الإلكتروني «سيتي موف» الأول من نوعه في إمارة أبوظبي، الذي يضع خطة التحدي بين اللاعبين، بهدف تحفيز النشاط البدني والذهني لدى الأفراد، ودعم جهود المركز الرامية إلى الارتقاء بمنظومة الصحة العامة في أبوظبي وتحسين صحة أفراد المجتمع.

وأضافت: التطبيق يجمع أفراد العائلة والأصدقاء من مختلف الأعمار ضمن تحديات جميلة وممتعة من خلال التتبع والمنافسة الودية، وتوفر مسابقات ممتعة يستكشفون من خلالها المناطق المميزة في أبوظبي والبدء في رحلة الاستمتاع بمميزات التطبيق المشجعة للحركة والمتعة، وذلك بعد تنزيل التطبيق عبر الهاتف المتحرك ووضع البيانات الأساسية، والبدء في التحديات.



الحصول على مكافآت

وتابعت: يتيح التطبيق للاعبين خاصيتين إما إنشاء مساحات تحدٍّ خاصة بهم أو اختيار نوع من أنواع ألعاب التحدي المتوفرة، مثل الألغاز أو البحث عن الكنز أو غيره من الألعاب، التي تحفز النشاط البدني والذهني ومشاركتها مع لاعبين آخرين في إطار التحدي والمرح، ويقوم التطبيق بدوره بتحديد نطاق التحدي في أماكن مختلفة في الإمارة، بحيث يقوم اللاعبون باتباع إرشادات اللعبة في التطبيق والتنقل بناء على المعلومات التي يتم تلقيها، ويتم في نهاية التحدي إعلان الفائز والحصول على المكافآت، كما يتيح التطبيق خاصية متابعة التقدم في التحديات واختيار أفضل تحدٍّ وضعه لاعب.



جودة الحياة

وأكدت الدكتورة الهاجري، أن هذا التطبيق ومن خلال التحديات والأنشطة المتاحة يعمل على تشجيع النشاط البدني في مختلف مناطق الإمارة، من أجل تحقيق جودة حياة مميزة وصحية سعيدة لجميع أفراد العائلة، وإتاحة الفرصة للجميع لممارسة الرياضة والحركة في إطار تحدٍّ ممتع يساهم في زيادة تفاعل جميع أفراد المجتمع، وزيادة فاعلية وسرعة التواصل مع مجتمع إمارة أبوظبي، واتخاذ النشاط البدني أسلوب حياة، بالإضافة إلى استغلال المساحات المفتوحة في الإمارة في تطوير تحديات رياضية تضيف على الحركة البدنية طابعاً مرحاً يشجع على الاستمرارية في ممارستها.



التطبيق في أرقام

كشفت الدكتورة أمنيات الهاجري، أن إجمالي عدد تنزيلات تطبيق سيتي مووف بلغ 923، بينما بلغ إجمالي عدد التفاعلات مع البرنامج 1.891، وإجمالي عدد خطوات المشتركين 1.497.720 ومتوسط وقت إتمام المهام 20 دقيقة وأسرع وقت لإتمام المهام دقيقتان و12 ثانية.



تحديات رقمية

وقالت: إن التطبيق المبتكر المقدم من مركز أبوظبي للصحة العامة، يحقق للمستخدمين زيادة مستويات نشاطهم البدني ويحوّل الحركة اليومية إلى مغامرات ممتعة عبر تحديات رقمية تفاعلية، ويعزز العافية الذهنية إلى جانب اللياقة البدنية والحياة الصحية، ويعتبر وسيلة قوية لدعم الصحة العامة وتغيير السلوكيات غير الصحية، كما يشهد أجواءً مليئة بالحماس، حيث يتنافس المشاركون في مختلف التحديات لاجتياز المهام وحل الألغاز.

وأشارت إلى أنه يمكن للمشاركين وضع تحدياتهم وقت الإنجاز على إنستغرام مع وسم @citymoovAD، ليكونوا من ضمن الفائزين بالجوائز المختلفة.