علوم الدار

انطلاق فعاليات مؤتمر دبي الأول للذكاء الاصطناعي الأخضر

باحثون مشاركون في المؤتمر (من المصدر)
25 يناير 2026 00:56

دبي (وام)

انطلقت أمس فعاليات مؤتمر دبي الأول للذكاء الاصطناعي الأخضر، والمعرض المصاحب له، تحت رعاية معالي الفريق عبد الله خليفة المرّي، القائد العام لشرطة دبي، وتنظمه مؤسسة زايد الدولية للبيئة بالتعاون مع أكاديمية شرطة دبي وجامعة كيرتن الأسترالية، وذلك في أكاديمية شرطة دبي. 
وأكد الدكتور محمد أحمد بن فهد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد الدولية للبيئة، أن المؤتمر يُمثل تجمعاً فريداً من نوعه، كونه يجمع نسيجاً متنوعاً من الخبرات، يضم علماء البيئة، وباحثي ومطوري الذكاء الاصطناعي، ومخططي المدن، ومسؤولي الاستدامة، ومبتكري التكنولوجيا الخضراء، والتربويين والطلبة، إلى جانب الفاعلين في المجتمع المدني، مشيراً إلى أن هذا النهج متعدد التخصصات يُعد أساسياً لفهم التحديات المعقدة وصياغة حلول شاملة لها. 
وأضاف أن توحيد المعرفة والجهود المشتركة قادر على إحداث فرق ملموس، وهو النهج الذي حرص عليه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤكداً أن مؤسسة زايد الدولية للبيئة كانت، على مدى عقود ولا تزال، في طليعة الجهات الساعية إلى صناعة مستقبل بيئي مستدام يتماشى مع توجهات الدولة ونظمت في سبيل ذلك أكثر من 100 مؤتمر ومبادرة لرفع الوعي وتعزيز الممارسات المستدامة. 
وشهدت الجلسة الافتتاحية عرضين رئيسيين، قدم الأول الدكتور أنور فتح الرحمن دفع الله، الباحث في مجال الذكاء الاصطناعي وخصوصية البيانات والأمن السيبراني، وأكد أن مواجهة تحديات تضليل الذكاء الاصطناعي لا تتحقق بالأدوات التقنية وحدها، وإنما من خلال بناء جيل يمتلك التفكير النقدي والمنهج العلمي والنظرة الشمولية للتعليم البيئي. 

دبي
مؤتمر دبي للذكاء الاصطناعي
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
مؤسسة زايد الدولية للبيئة
أكاديمية شرطة دبي
محمد أحمد بن فهد
