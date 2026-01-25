الإثنين 26 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"تريندز" يعرض رؤيته البحثية في جلسة على هامش "دافوس 2026"

"تريندز" يعرض رؤيته البحثية في جلسة على هامش "دافوس 2026"
25 يناير 2026 12:38

نظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، جلسة نقاشية بحضور ومشاركة إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ترامب، وعدد من الخبراء والباحثين، تركزت حول البحث العلمي ودوره في استشراف الأحداث وصنع المستقبل.

 

وعقدت الجلسة تحت عنوان "التحولات العالمية - الفرص المتاحة في الأسواق المتقدمة"، في "دافوس بلاتز" بسويسرا، تزامناً مع فعاليات منتدى الاقتصاد العالمي 2026.

 

وقدم ترامب الابن خلال الجلسة رؤيته حول المشهد الاقتصادي العالمي الراهن، واستشراف آفاق الاستثمار في الأسواق المتقدمة، وسبل التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الدولي.

 

أخبار ذات صلة
سفير الهند لدى الدولة: شراكتنا مع الإمارات نموذج للتعاون الاستراتيجي والتنموي
الرئيس الإيطالي يبدأ غداً زيارة دولة إلى الإمارات

وركزت الجلسة على أهمية هذه المنتديات والمنصات الحوارية، ودور مراكز الفكر والبحث العلمي في توضيح وقراءة الأحداث وتقديم رؤى تسهم في صنع السياسات والقرارات الاقتصادية.

 

وعقب الجلسة النقاشية، عُقدت جلسة حصرية وخاصة جمعت وفد مركز "تريندز" برئاسة الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز مع إريك ترامب، وتركزت حول دور البحث العلمي في استشراف الأحداث، وتحدث فيها ترامب عن دولة الإمارات كمنارة عالمية في التطور ومواكبة التطورات التكنولوجية والاقتصاد المستدام، فيما عرض الدكتور محمد العلي رؤية وطبيعة عمل مكتب تريندز في الولايات المتحدة الأمريكية، كجسر معرفي في عاصمة القرار العالمي.

 

وتم خلال الجلسة تبادل وجهات النظر في أجواء غير رسمية، وتعزيز التواصل، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون المعرفي والبحثي.

 

المصدر: وام
الولايات المتحدة
سويسرا
البحث العلمي
الإمارات
تريندز للبحوث والاستشارات
منتدى دافوس
آخر الأخبار
«دانة غاز» و«نفط الهلال» توقّعان اتفاقيات طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي من حقل جمجمال
اقتصاد
«دانة غاز» و«نفط الهلال» توقّعان اتفاقيات طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي من حقل جمجمال
اليوم 12:24
1.1 تريليون درهم أصول "مبادلة"
اقتصاد
مبادلة تبيع حصتها في شركة «أركاديا لمنتجات العناية الصحية»
اليوم 12:14
سفير الهند لدى الدولة: شراكتنا مع الإمارات نموذج للتعاون الاستراتيجي والتنموي
علوم الدار
سفير الهند لدى الدولة: شراكتنا مع الإمارات نموذج للتعاون الاستراتيجي والتنموي
اليوم 12:04
مهرجان اتحاد الكرة للبراعم يواصل فعالياته بنجاح
الرياضة
مهرجان اتحاد الكرة للبراعم يواصل فعالياته بنجاح
اليوم 11:54
"زايد للاستدامة" تفتح باب التقديم عالمياً لدورة 2027 وترفع الجائزة لـ7.2 مليون دولار
علوم الدار
"زايد للاستدامة" تفتح باب التقديم عالمياً لدورة 2027 وترفع الجائزة لـ7.2 مليون دولار
اليوم 11:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©