أمطار وانخفاض في درجات الحرارة غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي مضطرب إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 06:29 والجزرالأول عند الساعة 23:14.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 15:59 والمد الثاني عند الساعة 02:25 والجزر الأول عند الساعة 09:16 والجزر الثاني عند الساعة 20:27.