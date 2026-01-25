الإثنين 26 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يزور المعارض الفنية الموسمية في متحف اللوفر أبوظبي

خالد بن محمد بن زايد يزور المعارض الفنية الموسمية في متحف اللوفر أبوظبي
25 يناير 2026 17:17

زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، المعارض الفنية الموسمية التي ينظّمها متحف اللوفر أبوظبي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الفنية العالمية، من بينها وكالة متاحف فرنسا ومتحف اللوفر باريس ومتحف بيكاسو الوطني.

واطّلع سموّه، خلال هذه الزيارة، على أعمال فنية توثّق محطات حضارية وتاريخية متنوعة، وتبرز تطوّر الفنون التطبيقية والعمارة والزخرفة والخط، إلى جانب معارض تستعرض مسارات الفن الحديث وتحولات الأساليب والحركات الفنية في تاريخ الفنون البصرية.
وتضم هذه المعارض أعمالاً معارة من مؤسسات ومجموعات فنية محلية وإقليمية ودولية، تعكس تنوّع التجارب الإبداعية والمدارس الفنية عبر الثقافات، وتسهم في إثراء المشهد الفني في المنطقة، مع إبراز التفاعل بين التأثيرات الفنية العالمية والخصوصية الثقافية في العالم العربي.

ويأتي تنظيم هذه المعارض في إطار رسالة متحف اللوفر أبوظبي كمنصة عالمية للحوار الثقافي، وتعزيز التقارب الحضاري وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش من خلال الفن.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
