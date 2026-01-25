الإثنين 26 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل مبعوث الرئيس الروسي

رئيس الدولة يستقبل مبعوث الرئيس الروسي
25 يناير 2026 19:30

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" معالي كيريل دميترييف مبعوث الرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي والاستثماري الدولي.

ونقل المبعوث الروسي إلى سموه خلال اللقاء تحيات فخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وشكره لاستضافة دولة الإمارات المحادثات الثلاثية التي تضم الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إطار المساعي الهادفة إلى تعزيز الحوار وإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية.

كما تطرق اللقاء إلى علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وروسيا وفرص تطويرها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية..إضافة إلى عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

المصدر: وام
روسيا
الإمارات
محمد بن زايد
