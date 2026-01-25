الإثنين 26 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حاكم رأس الخيمة يهنئ حاكم الشارقة بمناسبة الذكرى الـ 54 لتولّيه مقاليد الحكم في الإمارة

25 يناير 2026 22:12
25 يناير 2026 22:12

هنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، عبر حسابه الرسمي في «إنستغرام»، أخاه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة الذكرى الـ 54 لتولّيه مقاليد الحكم في الإمارة.
وقال سموه: «بمناسبة الذكرى الـ 54 لتولي أخي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مقاليد الحكم في إمارة الشارقة، أتقدّم إلى سموه بأسمى آيات التهاني، وأصدق مشاعر التقدير. لقد مثّل عهد سموكم نموذجاً فريداً في القيادة الحكيمة التي جعلت من الشارقة منارةً للعلم والثقافة والمعرفة، وركيزةً راسخة للتنمية الإنسانية المستدامة، حتى غدت تجربتها مصدر إلهام عربياً وعالمياً. وما تحقق من إنجازات نوعية في ميادين التعليم والثقافة والحفاظ على الهوية ودعم الإنسان، هو ثمرة رؤية عميقة، وإيمان راسخ بأن بناء الإنسان هو أساس بناء الأوطان.
وإننا إذ نحتفي بهذه المناسبة الغالية، نثمّن عالياً الدور الوطني والاتحادي الذي تضطلعون به، وإسهاماتكم الجليلة في ترسيخ دعائم الاتحاد وتعزيز مكانة دولة الإمارات على مختلف المستويات.
نسأل الله أن يديم على سموكم الصحة والعافية، وأن يوفقكم لمواصلة مسيرة العطاء، وأن يحفظ الشارقة وأهلها تحت قيادتكم الرشيدة».

المصدر: وام
