1.4 مليون مكالمة تعامل معها  «القيادة والسيطرة» في دبي

دبي (الاتحاد)



اطلع اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، على جاهزية الإدارة العامة للعمليات في التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث والحالات المطرية، عبر التوزيع الأمثل للدوريات والتعامل مع البلاغات الواردة إلى مركز القيادة والسيطرة بسرعة ومرونة، إلى جانب جهود تأمين المناطق والممتلكات. جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للعمليات للربع الرابع من عام 2025، يرافقه اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد محمد المهيري، مدير الإدارة العامة للعمليات بالوكالة، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، وعدد من كبار الضباط.

واطلع الشامسي، خلال الاجتماع، على مؤشرات الأداء التشغيلية ونتائج القرارات الصادرة عن الاجتماع السابق، وما تم إنجازه على أرض الواقع، إلى جانب عرض تحليلي حول المكالمات الواردة إلى مركز القيادة والسيطرة.

كما اطلع على مركز القيادة والسيطرة، وما يشهده من تطور تقني وتشغيلي، يعزز جاهزية شرطة دبي في التعامل مع مختلف البلاغات والسيناريوهات الأمنية والطارئة، بما يرسِّخ مكانة الإمارة كواحدة من أكثر مدن العالم أمناً واستقراراً.

وبيّنت إحصائيات الإدارة العامة للعمليات أن عدد المكالمات التي تعامل معها مركز القيادة والسيطرة خلال الربع الرابع من 2025، بلغ أكثر من مليون و469 ألفاً و938 مكالمة، مع تحقيق نسبة التزام في الرد على المكالمات الطارئة بلغت 99.5% خلال أقل من 10 ثوانٍ، مقارنة بنسبة 91.1% في الربع الرابع من عام 2024، ما يعكس الحفاظ على مستويات استجابة عالية، رغم زيادة حجم البلاغات. وفيما يتعلق بالتغطية الأمنية، حققت الإدارة العامة للعمليات نسبة تغطية بلغت 99.54% لمناطق الاختصاص خلال الربع الرابع 2025، مقارنة بـ 98.01% في الفترة نفسها من عام 2024، بما يؤكد كفاءة الخطط التشغيلية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات.



نتائج إيجابية

أكد اللواء حارب الشامسي أن النتائج الإيجابية المُحققة جاءت ثمرة مراجعة مُستمرة لأداء الإدارة العامة للعمليات وتحديثها بشكل دوري، بما يتواءم مع متطلبات العمل الشرطي الحديث، منوهاً بدور مركز القيادة والسيطرة الذي يُمثل واجهة شرطة دبي أمام الجمهور الخارجي في سرعة الرد على مكالماتهم والتعامل الفوري مع بلاغاتهم التي تُشكل أولوية قصوى.

وشدّد على أهمية التحول الرقمي في العمليات الشرطية، بما يعزِّز كفاءة التخطيط والاستجابة الاستباقية.