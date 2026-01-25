تطوير شبكة المياه في الشارقة بطول 136.5 كم خلال 2025

الشارقة (الاتحاد)



نفّذت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عدداً من المشروعات الطموحة، لتمديد خطوط رئيسية وتطوير شبكة توزيع المياه لمختلف المناطق بإمارة الشارقة بطول 136.5 كم، خلال عام 2025، لتلبية احتياجات السكان من المياه وزيادة كفاءة الشبكة وفق أفضل المواصفات.

وأوضح المهندس فيصل السركال، مدير إدارة المياه بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تعمل على تنفيذ مشروعات تطوير شبكة المياه وتمديد الخطوط الرئيسية بمختلف مناطق إمارة الشارقة، وذلك تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبمتابعة مستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي.

وأكد أن المشروعات التي نفّذتها الهيئة لتمديد خطوط رئيسية وتطوير شبكة توزيع المياه، خلال عام 2025، تضمنت استكمال خطوط المياه في منطقة الحمرية شرق بطول إجمالي يبلغ حوالي 21 كيلومتراً، وبتكلفة تقديرية بلغت 10 ملايين درهم.



مواصفات

وأضاف أن شبكات المياه والخطوط الجديدة التي نفّذتها الهيئة، أُنجزت وفق أفضل المواصفات والمعايير الفنية، وباستخدام مواد مطابقة لمعايير مياه الشرب، وذلك بهدف تعزيز وضمان استمرارية الخدمة بجودة وكفاءة عالية.