أمطار خفيفة على مناطق عدة في الدولة

هالة الخياط (أبوظبي)



شهدت مناطق عدة في الدولة، صباح أمس، تساقط أمطار خفيفة تراوحت بين زخات متفرقة ورذاذ متواصل، شملت المناطق الشمالية والساحلية.

وشهدت مدينة أبوظبي زخات خفيفة من المطر خلال ساعات الصباح الباكر. وتأتي هذه الحالة الجوية نتيجة لامتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما أدى إلى تكوّن السحب وتراجع نسبي في درجات الحرارة على بعض المناطق.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء انخفاض مدى الرؤية الأفقية في أوقات تشكل الضباب أو الرياح المثيرة للغبار، واتباع الإرشادات الخاصة بالسلامة البحرية نظراً لتقلبات حالة البحر خلال فترة تأثير الحالة الجوية.

وأوضح المركز أن الطقس اليوم الاثنين سيكون غائماً إلى غائم جزئياً على البحر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة خلال فترة الصباح، يرافقها انخفاض طفيف في درجات الحرارة. كما يكون الطقس ليلاً وصباح الثلاثاء رطباً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وسرعتها تتراوح بين 10 و40 كم/س، فيما يكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي، ليصبح متوسطاً إلى خفيف الموج ليلاً، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عُمان.



سحب منخفضة وتشكل الضباب

وتوقع المركز أن يكون الطقس يوم غد الثلاثاء صحواً إلى غائم جزئياً مع ظهور السحب المنخفضة على المناطق الشرقية والشمالية، ويكون رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف. وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها تتراوح بين 10 و35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

ويستمر يوم الأربعاء الطقس صحواً إلى غائم جزئياً مع ظهور السحب المنخفضة على المناطق الشرقية والشمالية، ويكون رطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف. وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها بين 10 و30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

أما يوم الخميس، فيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً مع فرصة لظهور السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والشمالية، وقد تتساقط أمطار خفيفة ليلاً، فيما يكون الطقس ليلاً وصباح الجمعة رطباً على بعض المناطق الداخلية. وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها بين 10 و40 كم/س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً ليلاً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عُمان.