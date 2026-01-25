الإثنين 26 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سلطان بن أحمد القاسمي يكرم الفائزين بجائزة شمس للمحتوى العربي

سلطان بن أحمد في صورة جماعية مع الفائزين (وام)
26 يناير 2026 01:51

الشارقة (الاتحاد)

كرم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مساء أمس الأحد، الفائزين بالدورة الثانية من جائزة شمس للمحتوى العربي، التي تنظمها مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، احتفاءً بصنّاع المحتوى والمبدعين العرب، وتقديراً للأعمال الإعلامية المتميزة التي أسهمت في تطوير المشهد الإعلامي العربي؛ وذلك في بيت الحكمة.
وتفضل سموه بتسليم الفائزين درع الجائزة في مختلف فئاتها، حيث حصل سعيد جاسم من الإمارات على جائزة المركز الأول عن فئة أفضل سيناريو فيلم غير منفذ، فيما نالت لين زيات من الجمهورية السورية جائزة المركز الأول لفئة أفضل سيناريو مسلسل غير منفذ، بينما حاز خليفة السعيدي، من الإمارات، جائزة أفضل فلم قصير، وجاء أحمد الحبسي، من الإمارات، أولاً عن فئة أفضل فيديو بالذكاء الاصطناعي.

تكريم «بودكاست»
كما قام سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام بتكريم بودكاست «عندي سؤال» لمقدمه محمد قيس من لبنان بجائزة المركز الأول عن فئة أفضل «بودكاست»، فيما نال حسن ثامر من جمهورية العراق جائزة أفضل صانع محتوى، بينما حازت الممثلة مرام علي جائزة أفضل ممثلة في عام 2025، والممثل ماجد المصري جائزة أفضل ممثل لعام 2025.
وكرم سموه الطفلة ميليا حسن تكريماً خاصاً تقديراً لمسيرتها الملهمة، وشجاعتها، وتأثيرها الإنساني العميق، ودورها في تعزيز ثقافة التقبّل، والقوة، والإصرار في عالم المحتوى العربي، كما كرم سموه أعضاء لجنة التحكيم والرعاة والشركاء، متمنياً سموه لهم مزيداً من الإنجازات، وتقديم محتوى هادف ومميز يساهم في إيصال الرسائل الإيجابية للعالم.

الحضور

حضر الحفل إلى جانب سموه كل من: محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، ومحمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وراشد عبدالله العوبد، مدير عام مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وسالم علي الغيثي، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعدد من المسؤولين والإعلاميين والمشاركين في الجائزة.

دعم المواهب العربية

كان الحفل قد استهل بمادة مرئية تناولت جائزة شمس للمحتوى العربي، إحدى المبادرات التي أطلقتها مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، والتي تهدف إلى دعم المواهب العربية، وتشجيع إنتاج محتوى هادف يعكس القيم الثقافية العربية، ويسهم في تعزيز حضور المحتوى العربي على المستويين الإقليمي والدولي، بما يرسّخ مكانة إمارة الشارقة مركزاً رائداً للثقافة والإعلام والصناعات الإبداعية. وألقى بعدها راشد عبدالله العوبد، مدير عام مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، كلمة أكد فيها بأن جائزة شمس للمحتوى العربي شكّلت بداية مسار جديد مليء بالطموح والعمل، لتؤكد منذ يومها الأول أن الرؤية واضحة، وأن الاستثمار في الإبداع هو استثمار في المستقبل.
وأشار العوبد إلى أن الجائزة ومنذ انطلاقها استمرت محافظة على أهدافها وصانعة لمساحة حقيقية للتميز، وحرص الدورة الثانية من الجائزة على منح الفرصة لشريحة أوسع من المبدعين.

«هنا الشارقة»
تضمن الحفل العرض الأول لأغنية «هنا الشارقة»، وذلك بالتعاون مع إذاعة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بصوت الفنانين صلاح الزدجالي وفايز السعيد، حيث عبّرت كلماتها وألحانها عن مكانة الشارقة الثقافية والإنسانية، وجسّدت روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.
وشهدت الجائزة في دورتها الثانية إقبالاً واسعاً، حيث بلغ عدد المشاركات 1210 مشاركات توزعت على 8 فئات رئيسة.

سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي
جائزة شمس للمحتوى العربي
مدينة الشارقة للإعلام
الشارقة
