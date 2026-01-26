"الوطني الأرصاد" يكشف عن أدنى درجة حرارة سجلتها الإمارات

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أدنى درجة حرارة سجّلتها الدولة صباح اليوم الاثنين. وبلغت أقل درجة حرارة مسجلة في الدولة صباح اليوم، 4.7 درجة مئوية.

وقال الأرصاد، عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" إن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة صباح اليوم 4.7 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 06:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائم جزئياً إلى غائم بوجه عام على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.