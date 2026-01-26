الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تنفذ ورشاً توعوية في المدن العمالية

شرطة أبوظبي تنفذ ورشاً توعوية في المدن العمالية
26 يناير 2026 15:55

نفذت مديرية المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، مبادرة توعوية لتعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها لدى فئة العمال، وتوعيتهم حول أساليب الاحتيال الإلكتروني وذلك ضمن الحملة الإعلامية التوعوية "خلك حذر"، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن الرقمي وحماية أفراد المجتمع من أساليب الاحتيال الحديثة.

 

وتضمنت المبادرة تنظيم سلسلة من الورش التوعوية في المدن والسكنات العمالية، هدفت إلى رفع مستوى الوعي الأمني والوقائي، والوقاية من المخاطر المختلفة، بما يسهم في تعزيز الأمان المجتمعي وترسيخ السلوكيات الإيجابية الداعمة للاستقرار والسلامة العامة.

 

أخبار ذات صلة
دعوة للاستفادة من مبادرة «بادر واستفد»
«دائرة القضاء» تعتمد دفعة جديدة من كُتّاب العدل في شرطة أبوظبي

وأكد العميد سالم عاضة البقمي مدير مديرية المناطق الخارجية، أن تنفيذ الورش يأتي انسجامًا مع نهج شرطة أبوظبي الرامي إلى نشر ثقافة الالتزام بالقوانين، ورفع مستوى الوعي الوقائي لدى مختلف فئات المجتمع، مع التركيز على فئة العمال اهتمامًا خاصًا لكونها من الشرائح التي تتطلب برامج توعوية متخصصة ومستمرة، مشددًا على أهمية تعزيز منظومة التعاون مع الشركاء المعنيين، بما يسهم في الارتقاء بمستويات السلامة وجودة الحياة في المدن العمالية، مشيرًا إلى حرص شرطة أبوظبي على تقديم الرسائل التوعوية بأساليب مبسطة وبمختلف اللغات لضمان وصولها بفاعلية.

 

وأوضح الرائد سالم خويتم الراشدي مدير فرع الشؤون العمالية في مديرية المناطق الخارجية، أن الورش شملت برامج تعريفية بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وآليات التصرف السليم في حالات الطوارئ، إلى جانب توزيع مطبوعات إرشادية تسهم في تعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة، وترفع مستوى الوعي لدى العمال بحقوقهم وواجباتهم.

 

المصدر: وام
المدن العمالية
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
علوم الدار
الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
26 يناير 2026
وزيرا الدفاع في الصين وروسيا خلال لقاء سابق
الأخبار العالمية
الصين وروسيا تبحثان تعزيز "التنسيق الاستراتيجي"
اليوم 20:29
زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
الرياضة
زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
اليوم 20:10
محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي
اليوم 20:05
برعاية هزاع بن زايد.. البطولة الدولية للطيران اللاسلكي - العين تعقد فعاليات نسختها الثانية 4 فبراير
علوم الدار
برعاية هزاع بن زايد.. البطولة الدولية للطيران اللاسلكي - العين تعقد فعاليات نسختها الثانية 4 فبراير
اليوم 19:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©