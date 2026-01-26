الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يزور معرض جلفود للأغذية 2026

محمد بن راشد يزور معرض جلفود للأغذية 2026
26 يناير 2026 17:10

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، معرض جلفود للأغذية 2026، في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو.
وقال سموه، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «خلال زيارتي اليوم لمعرض جلفود للأغذية 2026 في مركز دبي للمعارض، بمدينة إكسبو، الذي استثمرنا في توسعاته 10 مليارات درهم، ليكون قادراً على استضافة الفعاليات الضخمة».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «معرض جلفود الذي يُعقد أيضاً في مركز دبي التجاري العالمي، في نفس الوقت، يعتبر أحد هذه الفعاليات السنوية المميزة في دبي، حيث تضاعف حجمه 100% عن الدورة السابقة، بمشاركة 195 دولة و8500 مؤسسة، تستعرض أكثر من 1.5 مليون منتج.. مما يجعله بين الأكبر عالمياً في قطاعه».
وأكد سموه أن «دولة الإمارات تلعب دوراً حيوياً في المنطقة والعالم، في دعم تجارة الأغذية وتعزيز سلاسل الإمداد.. كانت.. وستبقى بإذن الله محور التجارة بين الشرق والغرب».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جلفود
معرض جلفود
الإمارات
محمد بن راشد
دبي
