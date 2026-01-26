الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

كلباء تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات

26 يناير 2026 17:17

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الاثنين في دولة الإمارات. 
وكتب المركز، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 25.2 درجة مئوية في كلباء (الشارقة) الساعة 13:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
