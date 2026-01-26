الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حالة الطقس على الإمارات غداً

حالة الطقس على الإمارات غداً
26 يناير 2026 17:57

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والشمالية، ويصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، خاصة الغربية، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وحركتها شمالية غربية - شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 18:57، والجزر الأول عند الساعة 13:40.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 17:38، والمد الثاني عند الساعة 03:18، والجزر الأول عند الساعة 10:28، والجزر الثاني عند الساعة 22:06.

