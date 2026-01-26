الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

لجنة توسيع برنامج «الشارقة إمارة صحية» تعقد اجتماعها الأول لعام 2026

خلال اجتماع اللجنة (من المصدر)
26 يناير 2026 22:20

الشارقة (الاتحاد)

عقدت اللجنة التنفيذية لبرنامج «الشارقة إمارة صحية» اجتماعها الأول لعام 2026، برئاسة الدكتور عبد العزيز المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية ورئيس اللجنة التنفيذية للبرنامج، وبحضور ممثلي الجهات الحكومية والخاصة المعنية بتطبيق معايير منظمة الصحة العالمية في الإمارة، حيث ناقش الاجتماع خطة توسعة نطاق البرنامج العالمي للمدن الصحية للفترة 2026-2028، في إطار تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات لجعل الشارقة نموذجاً عالمياً للمدن الصحية وتحسين جودة الحياة لسكانها.
وأكد الدكتور عبد العزيز المهيري أن إطلاق المرحلة الجديدة من البرنامج (2026-2028) يأتي تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتعزيز مكانة الشارقة كإمارة صحية مستدامة.
وأشار إلى أن اعتماد سموه لشعار «الشارقة إمارة صحية» الجديد يعكس الالتزام العميق بتحقيق أعلى معايير جودة الحياة وتوثيق الشراكات الرسمية التي تخدم صحة المجتمع.
واستعرض الاجتماع أهداف البرنامج الاستراتيجية للفترة القادمة، والتي تركز على حشد الموارد لتعزيز تطبيق معايير المدن الصحية، والوقاية من الأمراض المزمنة عبر مبادرات مجتمعية ذكية ومستدامة.
كما سلط الضوء على أهمية دمج التقنيات والأساليب الحديثة من خلال البرامج الذكية والمبادرات المجتمعية المستدامة في إمارة الشارقة لتعزيز الوعي المجتمعي ونشر ثقافة المدن الصحية.
وناقش الأعضاء قرار المجلس التنفيذي رقم (60) لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية، حيث انتخبت اللجنة العميد الدكتور علي أحمد أبو الزود نائباً لرئيس اللجنة، كما تم استكمال أعمال «شبكة الشارقة للمدن الصحية» لضمان التعاون الفعّال مع جميع الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين لما لهم من دور محوري في استيفاء متطلبات البرنامج، وتكامل الجهود وتوزيع المهام بما يسهم في تحقيق مستهدفات لقب «الشارقة إمارة صحية».

الشارقة إمارة صحية
الشارقة
الإمارات
عبد العزيز المهيري
المدن الصحية
هيئة الشارقة الصحية
