علوم الدار

بمشاركة الإمارات.. انطلاق التمرين الأمني الخليجي المشترك "أمن الخليج العربي 4" في قطر

بمشاركة الإمارات.. انطلاق التمرين الأمني الخليجي المشترك "أمن الخليج العربي 4" في قطر
26 يناير 2026 22:42

انطلقت بدولة قطر الشقيقة، فعاليات التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "أمن الخليج العربي (4)"، بمشاركة قوة أمنية إماراتية، إلى جانب قوات وأجهزة الدول الأعضاء، ووحدات متخصصة من الولايات المتحدة الأميركية.
وجاء انطلاق التمرين تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية، وقائد قوة الأمن الداخلي "لخويا" بدولة قطر، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين الأمنيين من دول المجلس، بينهم رؤساء اللجان العليا للتمرين، وقادة وضباط الأجهزة المشاركة.
ويستمر التمرين حتى الرابع من فبرايرالمقبل، ويتضمن تنفيذ أكثر من (70) فرضية ميدانية، تتجاوز (260) ساعة تدريبية، لتغطي سيناريوهات أمنية معقدة تتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والطوارئ وحماية المنشآت، إضافة إلى عمليات القيادة والسيطرة والتنسيق المشترك بين غرف العمليات المتخصصة.
وأكد العميد عبدالعزيز الأحمد، رئيس القوة الإماراتية لتمرين أمن الخليج العربي (4)، أن المشاركة في التمرين تجسد التزام دولة الإمارات بتطوير منظومات التعاون الأمني الخليجي، وتعزيز الجاهزية والاستجابة المشتركة لمختلف المخاطر والتهديدات، مشيراً إلى أن التمرين يمثل محطة مهمة لاختبار الخطط التشغيلية، ورفع كفاءة القوات المشاركة، وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية الخليجية والصديقة.
ويُعد تمرين "أمن الخليج العربي"، أحد أبرز المحطات التدريبية على مستوى المنظومة الأمنية الخليجية، لما يوفره من بيئة عمليات واقعية تسهم في توحيد المفاهيم، وتعزيز مستويات التنسيق والتكامل الميداني، وتطوير قدرات الاستجابة متعددة الأطراف في مواجهة التحديات الأمنية المستجدة.

