دعوة للاستفادة من مبادرة «بادر واستفد»

أبوظبي (الاتحاد)



دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين للاستفادة من التسهيلات والخصومات والخدمات المتعلقة بالسداد المبكر للمخالفات المرورية عبر تطبيق «تم»، ضمن أولويتها الاستراتيجية في إسعاد المجتمع، واستباقية وجودة الخدمات للجمهور.

وأوضحت مديرية المرور والدوريات الأمنية، أن مبادرة «بادر واستفد» تهدف إلى التسهيل على السائقين وتحفيز مُلاك المركبات على دفع المخالفات المرورية، وتقسيطها على مدار سنة، وتعزيز وعي الجمهور بمزايا السداد المبكر للمخالفات، حيث تقدم امتيازات وتسهيلات عدة، منها تجنب زيادة قيمة الغرامات المرورية.

وأشارت إلى أن المبادرة تتضمن خصم 35% على المخالفة في حال دفعها خلال أول 60 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة باستثناء المخالفات الخطرة، وخصم 25% عند الدفع بعد 60 يوماً ولغاية سنة من تحرير المخالفة، كما يمكن الاستفادة من تقسيط المخالفات عن طريق البنوك بصفر فائدة.