الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

دعوة للاستفادة من مبادرة «بادر واستفد»

المبادرة تهدف للتسهيل على السائقين وتحفيزهم على السداد (من المصدر)
27 يناير 2026 01:49

أبوظبي (الاتحاد) 

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين للاستفادة من التسهيلات والخصومات والخدمات المتعلقة بالسداد المبكر للمخالفات المرورية عبر تطبيق «تم»، ضمن أولويتها الاستراتيجية في إسعاد المجتمع، واستباقية وجودة الخدمات للجمهور. 
وأوضحت مديرية المرور والدوريات الأمنية، أن مبادرة «بادر واستفد» تهدف إلى التسهيل على السائقين وتحفيز مُلاك المركبات على دفع المخالفات المرورية، وتقسيطها على مدار سنة، وتعزيز وعي الجمهور بمزايا السداد المبكر للمخالفات، حيث تقدم امتيازات وتسهيلات عدة، منها تجنب زيادة قيمة الغرامات المرورية. 
وأشارت إلى أن المبادرة تتضمن خصم 35% على المخالفة في حال دفعها خلال أول 60 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة باستثناء المخالفات الخطرة، وخصم 25% عند الدفع بعد 60 يوماً ولغاية سنة من تحرير المخالفة، كما يمكن الاستفادة من تقسيط المخالفات عن طريق البنوك بصفر فائدة.

أخبار ذات صلة
هزاع بن زايد يشهد توقيع اتفاقية بين مكتب أبوظبي للاستثمار و«ستيت ستريت»
منصور بن زايد يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية بيلاروسيا إلى الشرق الأوسط
أبوظبي
إسعاد المجتمع
شرطة أبوظبي
المخالفات المرورية
آخر الأخبار
الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
علوم الدار
الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
26 يناير 2026
وزيرا الدفاع في الصين وروسيا خلال لقاء سابق
الأخبار العالمية
الصين وروسيا تبحثان تعزيز "التنسيق الاستراتيجي"
اليوم 20:29
زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
الرياضة
زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
اليوم 20:10
محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي
اليوم 20:05
برعاية هزاع بن زايد.. البطولة الدولية للطيران اللاسلكي - العين تعقد فعاليات نسختها الثانية 4 فبراير
علوم الدار
برعاية هزاع بن زايد.. البطولة الدولية للطيران اللاسلكي - العين تعقد فعاليات نسختها الثانية 4 فبراير
اليوم 19:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©