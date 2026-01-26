الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«دائرة القضاء» تعتمد دفعة جديدة من كُتّاب العدل في شرطة أبوظبي

يوسف العبري وكتاب العدل عقب أداء اليمين (من المصدر)
27 يناير 2026 01:47

أبوظبي (الاتحاد)

أدى خمسة من الكتّاب العدل الحكوميين لدى القيادة العامة لشرطة أبوظبي، اليمين القانونية أمام المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إيذاناً ببدء ممارستهم المهنية في أداء مهام الكاتب العدل.
وأكد المستشار يوسف العبري، أن تمكين الكوادر الوطنية من ممارسة مهام الكاتب العدل الحكومي، يعكس رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الرامية إلى تقريب الخدمات من المتعاملين، وتسريع وتيرة الإنجاز، مع ضمان أعلى مستويات الدقة والجودة.
وأشار إلى أن دائرة القضاء في أبوظبي ماضية في تطوير منظومة الكاتب العدل باعتبارها ركناً أساسياً في صون الحقوق، وضمان سلامة المعاملات، وترسيخ بيئة أعمال تنافسية وجاذبة، وذلك من خلال تأهيل الكفاءات الوطنية، وتطبيق أرقى الممارسات العالمية، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات.

 

حماية الحقوق

يهدف نظام الكاتب العدل الحكومي إلى تسهيل إنجاز المعاملات العدلية، من خلال منح الموظفين المعتمدين صلاحية تصديق المحررات الرسمية في مقار عملهم، بما يساعد في اختصار الوقت والجهد، ويكرس صحة الإجراءات والالتزام بالقوانين، دعماً لسيادة القانون وحماية الحقوق.

 

أبوظبي
القضاء
شرطة أبوظبي
دائرة القضاء
