انطلاق «معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات»

تنطلق، اليوم، فعاليات «معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية» لعام 2026، خلال الفترة من 27 يناير إلى 4 من فبراير، والتي تُنظم من قِبل وزارة الدفاع متمثلة في قيادة الشرطة العسكرية بمدينة زايد العسكرية في أبوظبي. ويشارك الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بسلسلة من الجلسات النقاشية المتخصصة حول الوقاية المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك ضمن المنصة الخاصة بالجهاز في معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية، وتهدف هذه الجلسات إلى تعزيز الوعي الوقائي وتبادل الخبرات، ومناقشة أفضل الممارسات في مواجهة التحديات المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، في ظل التطورات الرقمية المتسارعة، تحت شعار «الوقاية... مستقبل وطن». كما تهدف الجلسات إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، وتعزيز التوعية الوقائية لمنتسبي القوات المسلحة ومجندي الخدمة الوطنية بمخاطر آفة المخدرات، ونشر الثقافة الصحية ووسائل الوقاية من المخدرات، والاطلاع على الممارسات العالمية في هذا المجال. وطرق اكتشاف الجرائم الحديثة الإلكترونية عن طريق K9. ويستهدف الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات فئة محددة وهي: منتسبو القوات المسلحة، ومرشحو الجامعات والكليات العسكرية والشرطية، ومجندو الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومنتسبو القيادات الشرطية والجهات المشاركة وطلبة المدارس، إضافة إلى الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين والمتخصصين في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها، والشخصيات المؤثِّرة ورواد التواصل الاجتماعي، والقيادات المجتمعية، والجهات الحكومية والخاصة.



محاور الجلسات

تتناول محاور الجلسات النقاشية عدداً من الأمور تشمل: الوقاية من المخدرات والتوعية بأضرارها ومسببات ومؤشرات تعاطي المواد المخدرة، ودور البيئة الأمنية في وقاية الطلبة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ودور ومسؤولية الطالب في حماية نفسه من خطر التعاطي، بالإضافة إلى استعراض خصائص ومعايير التعليم الوقائي من خطر المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مع عرض المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية نحو بيئة أمنية خالية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.



فعاليات

يصاحب المعرض عدد من الأنشطة والبرامج والفعاليات المتنوعة، منها: الجلسات النقاشية (ABC) والاستشارات النفسية والاجتماعية والوقاية عبر الذكاء الاصطناعي، ومجلس الوقاية من المخدرات، والواقع الافتراضي VR، ومجلس قادة المستقبل، مع تخصيص جانب للمسابقات اليومية. ويستهدف معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية استقطاب عدد 25 ألف زائر و1222 طالباً من وزارة التربية والتعليم. ويتطلع المعرض للوصول إلى النتائج المستهدفة، وتتضمن: زيادة عدد المستفيدين من البرامج الوقائية والمساهمة في خفض نسبة المتعاطين، والمساهمة في خفض انتشار رسائل الترويج الإلكتروني للمخدرات من خلال نشر ثقافة التوعية، والمساهمة في الترويج لقنوات التواصل الاجتماعي لخدمة: مكافح.