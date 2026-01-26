الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«أبوظبي للدفاع المدني» تعزز ثقافة السلامة

مشاركة واسعة من الأطفال وأسرهم وسط أجواء رياضية واجتماعية (من المصدر)
27 يناير 2026 01:47

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت هيئة أبوظبي للدفاع المدني في فعالية يوم الأسرة الرياضي، التي نظمتها أكاديمية بيانكونيري بالتعاون مع بلدية العين، وذلك في إطار دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز الترابط الأسري ونشر ثقافة السلامة والرياضة.
وتضمنت مشاركة الهيئة تقديم برامج توعوية للحضور، ركزت على أساسيات الإسعافات الأولية، ومبادئ الوقاية من الحرائق، إلى جانب شرح عملي لكيفية الاستخدام الصحيح لطفايات الحريق، بما يعزز جاهزية أفراد الأسرة للتعامل السليم مع الحالات الطارئة والحد من المخاطر المحتملة. وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من الأطفال وأسرهم، وسط أجواء رياضية واجتماعية، عكست أهمية الرياضة في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية، ودورها في دعم أسلوب حياة صحي ومتوازن.
وأكدت «الهيئة» أن مشاركتها في هذه الفعاليات تأتي ضمن التزامها بدعم مبادرات عام الأسرة 2026، وتعزيز الترابط الأسري، بما يسهم في ترسيخ قيم التماسك المجتمعي، وتحقيق جودة الحياة لأفراد المجتمع.

