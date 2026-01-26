باحثات من جامعة خليفة ضمن قائمة فوربس «30 تحت الـ30»

أبوظبي (وام)



أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، عن اختيار عضو هيئة أكاديمية وأربعة طلبة دكتوراه وزميلة دكتوراه ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط المرموقة «30 تحت الـ30» لعام 2025 في فئة العلوم والتكنولوجيا، ما يؤكد مكانة الجامعة الراسخة مؤسسةً رائدةً في دعم القدرات وتحفيز الابتكار والتصدي للتحديات العالمية.

تضمنت قائمة فوربس «30 تحت الـ30» كلاً من: الدكتورة ميرا موسى، أستاذة مساعدة بقسم الصحة العامة والأوبئة في كلية الطب والعلوم الصحية، وفاطمة الشامسي، طالبة دكتوراه في كلية الطب والعلوم الصحية، وزينب سعيد، طالبة دكتوراه ومؤسِّسة مشاركة لشركة «سوليد فورم إنوفيشنز» (والتي تعمل تحت اسم «بولي-نوفيت»)، ومريم عودة، زميلة دكتوراه في مركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد، وآية غزال وندى المرحي، طالبتيْ دكتوراه.

وتعمل الدكتورة ميرا موسى وفاطمة الشامسي في برنامج «اكتشاف العلوم الطبية الحيوية»، وساهمتا باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المطورة داخل الجامعة، في تحديد الجينات غير المعروفة التي تتسبب في اختلال وظيفة الخلايا البطانية.

وصممت مريم عودة نظاماً للترشيح الغشائي الكهربائي باستخدام مواد ثنائية الأبعاد للتخلص من المواد البلاستيكية النانوية، وتقدّمت بطلب الحصول على براءة اختراع أميركية.

وأسست زينب سعيد شركة «سوليد فورم إنوفيشنز» الناشئة، بينما تشتهر آية غزال بمشاركتها في تطوير أغشية «نتريد التيتانيوم».

وتتميز ندى المرحي، طالبة الدكتوراه في الكيمياء، بعملها البحثي المُبتَكَر في الأُطُر العضوية التساهمية.



تمكين

قال البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة: إن إدراج اسم عضو من الهيئة الأكاديمية وأربعة طلبة دكتوراه وزميلة دكتوراه في جامعة خليفة ضمن القائمة المرموقة فوربس «30 تحت الـ30» لمنطقة الشرق الأوسط، يؤكد التزام الجامعة بتمكين الجيل التالي من القادة والمبتكرين.