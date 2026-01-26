الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

باحثات من جامعة خليفة ضمن قائمة فوربس «30 تحت الـ30»

الباحثات المدرجات ضمن قائمة فوربس (وام)
27 يناير 2026 01:49

أبوظبي (وام)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، عن اختيار عضو هيئة أكاديمية وأربعة طلبة دكتوراه وزميلة دكتوراه ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط المرموقة «30 تحت الـ30» لعام 2025 في فئة العلوم والتكنولوجيا، ما يؤكد مكانة الجامعة الراسخة مؤسسةً رائدةً في دعم القدرات وتحفيز الابتكار والتصدي للتحديات العالمية.

تضمنت قائمة فوربس «30 تحت الـ30» كلاً من: الدكتورة ميرا موسى، أستاذة مساعدة بقسم الصحة العامة والأوبئة في كلية الطب والعلوم الصحية، وفاطمة الشامسي، طالبة دكتوراه في كلية الطب والعلوم الصحية، وزينب سعيد، طالبة دكتوراه ومؤسِّسة مشاركة لشركة «سوليد فورم إنوفيشنز» (والتي تعمل تحت اسم «بولي-نوفيت»)، ومريم عودة، زميلة دكتوراه في مركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد، وآية غزال وندى المرحي، طالبتيْ دكتوراه.
وتعمل الدكتورة ميرا موسى وفاطمة الشامسي في برنامج «اكتشاف العلوم الطبية الحيوية»، وساهمتا باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المطورة داخل الجامعة، في تحديد الجينات غير المعروفة التي تتسبب في اختلال وظيفة الخلايا البطانية.
وصممت مريم عودة نظاماً للترشيح الغشائي الكهربائي باستخدام مواد ثنائية الأبعاد للتخلص من المواد البلاستيكية النانوية، وتقدّمت بطلب الحصول على براءة اختراع أميركية. 
وأسست زينب سعيد شركة «سوليد فورم إنوفيشنز» الناشئة، بينما تشتهر آية غزال بمشاركتها في تطوير أغشية «نتريد التيتانيوم».
وتتميز ندى المرحي، طالبة الدكتوراه في الكيمياء، بعملها البحثي المُبتَكَر في الأُطُر العضوية التساهمية.

تمكين

أخبار ذات صلة
الصين تعتزم إطلاق سياسة لمواجهة تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل
"مايكروسوفت" تكشف عن الجيل الثاني من شرائحها للذكاء الاصطناعي

قال البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة: إن إدراج اسم عضو من الهيئة الأكاديمية وأربعة طلبة دكتوراه وزميلة دكتوراه في جامعة خليفة ضمن القائمة المرموقة فوربس «30 تحت الـ30» لمنطقة الشرق الأوسط، يؤكد التزام الجامعة بتمكين الجيل التالي من القادة والمبتكرين.

جامعة خليفة
فوربس
الذكاء الاصطناعي
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
التكنولوجيا
آخر الأخبار
الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
علوم الدار
الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
26 يناير 2026
وزيرا الدفاع في الصين وروسيا خلال لقاء سابق
الأخبار العالمية
الصين وروسيا تبحثان تعزيز "التنسيق الاستراتيجي"
اليوم 20:29
زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
الرياضة
زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
اليوم 20:10
محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي
اليوم 20:05
برعاية هزاع بن زايد.. البطولة الدولية للطيران اللاسلكي - العين تعقد فعاليات نسختها الثانية 4 فبراير
علوم الدار
برعاية هزاع بن زايد.. البطولة الدولية للطيران اللاسلكي - العين تعقد فعاليات نسختها الثانية 4 فبراير
اليوم 19:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©