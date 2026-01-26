الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

أبوظبي تضيء شوارعها احتفاءً بالأسبوع الإماراتي - الكويتي

أحد شوارع أبوظبي يتزين بألوان العلمين الإماراتي والكويتي (تصوير: وليد أبو حمزة)
27 يناير 2026 01:49

هالة الخياط  (أبوظبي)

في إطار تعزيز الروابط الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، أضاءت بلدية مدينة أبوظبي عدداً من الشوارع والمحاور الحيوية في العاصمة بألوان العلمين الإماراتي والكويتي، احتفاءً بانطلاق فعاليات «أسبوع الاحتفاء بالعلاقات الإماراتية - الكويتية» تحت شعار «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد»، خلال الفترة من 29 يناير وحتى 4 فبراير المقبل. وشملت الإضاءات التزيينية، شارع كورنيش أبوظبي، وعدداً من الجسور والتقاطعات الرئيسة، لتشكّل لوحات ضوئية تعبيرية تجسّد متانة العلاقات الثنائية وما يجمع الشعبين من تاريخ مشترك وروابط إنسانية مُتجذِّرة.  وتُسهم هذه الإضاءات، في إضفاء طابع احتفالي على المشهد الحضري للمدينة، مع الحفاظ على المعايير الهندسية والجمالية المعتمدة.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن المبادرة تأتي ضمن سلسلة فعاليات تنظم في إطار الأسبوع الاحتفالي؛ بهدف إبراز عمق العلاقات الإماراتية - الكويتية، وتعزيز حضورها في الوعي المجتمعي، إلى جانب تسليط الضوء على مسار التعاون الذي يربط البلدين في مجالات التنمية والتبادل الثقافي والدبلوماسية الإنسانية.
وأضافت البلدية أن فِرقاً فنية متخصصة نفذت أعمال التركيب والتشغيل وفق برامج زمنية دقيقة، تضمن عدم التأثير على حركة المرور وتحافظ على النسيج الجمالي للمدينة.
ويُعد «أسبوع الاحتفاء بالعلاقات الإماراتية - الكويتية»، فرصة إضافية لتكريس التماسك الخليجي وتسليط الضوء على نموذج العلاقات الإماراتية-الكويتية، التي تستند إلى تاريخ ممتد وشراكات بنّاءة ومواقف مشتركة، بما يعكس تطلعات البلدين نحو مستقبل مزدهر ومستدام في المنطقة.

 

