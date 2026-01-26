«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماع هيئة مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط بأبوظبي

أبوظبي (وام)



شاركت مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، في الاجتماع الـ57 لهيئة مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي عُقد برئاسة معالي جوليو تشنتيميرو، رئيس البرلمان بمقر المجلس بأبوظبي، على هامش أعمال الدورة الثانية لمنتدى النساء.

ورحبت مريم بن ثنية بالضيوف المشاركين في الاجتماع، مؤكدة اعتزاز دولة الإمارات باستضافة الاجتماع في أبوظبي، مشيرة إلى أهمية اجتماع هيئة المكتب في دعم تعزيز العمل البرلماني المشترك في مختلف المجالات.