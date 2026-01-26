صقر غباش يستقبل رئيس لجنة المناخ في البرلمان الإيطالي

أبوظبي (وام)



استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، ياكوبو موروني، رئيس اللجنة البرلمانية الإيطالية المعنية بالمناخ والبيئة والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة إلى الدولة.

وتم خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الإيطالي، ومنها التعاون والتنسيق بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية، بما يعزّز التعاون والتنسيق القائم بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا في المجالات كافة.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية التعاون البرلماني في التصدي للتحديات العالمية مثل تغير المناخ، والتحولات في مجال الطاقة، والأمن الغذائي، والحوكمة الرقمية. وجدّد الطرفان التزامهما بتفعيل دورهما ضمن الأطر البرلمانية الدولية، ولاسيما الاتحاد البرلماني الدولي، والعمل على تعزيز قيم الحوار، والتعايش، والمسؤولية المشتركة من خلال الدبلوماسية البرلمانية.

كما أكدا أن الشراكة بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الإيطالي تمثل نموذجاً للتعاون البرلماني البناء الهادف إلى نشر وتعزيز قيم التفاهم المتبادل المتعدد الأطراف، وإرساء ركائز السلام والتنمية المستدامة على المستوى الدولي.



متانة العلاقات

وفي بداية اللقاء رحب معالي صقر غباش بياكوبو موروني، رئيس اللجنة البرلمانية الإيطالية المعنية بالمناخ والبيئة والوفد المرافق له، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس متانة العلاقات الاستراتيجية، التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا، والتي تمتد لأكثر من خمسة عقود من التعاون والاحترام المتبادل التأكيد على أهمية استمرار تطور العلاقات الثنائية، السياسية والاقتصادية والبرلمانية، بما يعزّز المصالح المشتركة للشعبين الصديقين في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

أشار معالي غباش إلى أن دولة الإمارات تتبنى سياسات طاقة واضحة ضمن استراتيجية الطاقة 2050، التي تستهدف مضاعفة/ تعزيز مساهمة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة، مع خطط استثمارية كبيرة حتى 2030 لدعم أمن الطاقة والاستدامة. وأشاد ياكوبو موروني، رئيس اللجنة البرلمانية الإيطالية بالصداقة القوية التي تربط بين البلدين.