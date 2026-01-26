الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
14.2 مليون رحلة لمنظومة النقل العام في عجمان خلال 2025

منظومة نقل متكاملة تلبي احتياجات المجتمع (وام)
27 يناير 2026 01:48

عجمان (وام)

أعلنت هيئة النقل في عجمان أن منظومة النقل العام سجلت أكثر من 14,225,167 رحلة خلال عام 2025، محققة نمواً بلغ 7.23% مقارنة بعام 2024، في مؤشر يعكس فاعلية الخطط التطويرية التي تنفذها الهيئة لتعزيز كفاءة واستدامة منظومة النقل في الإمارة.
وقال عمر محمد لوتاه، مدير عام هيئة النقل في عجمان: إن النتائج المحققة خلال عام 2025 تؤكد نجاح توجهات «الهيئة» في تطوير منظومة نقل متكاملة تلبّي احتياجات المجتمع، وتسهم في دعم مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة في الإمارة. وأشار إلى أن عدد رحلات حافلات النقل العام شهد نمواً لافتاً، حيث بلغ 213,204 رحلات، بنسبة زيادة وصلت إلى 67.42% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس الإقبال المتزايد على استخدام الحافلات كخيار تنقل آمن وموثوق، في ظل ما تتمتع به من معايير عالية في السلامة والراحة وجودة الخدمة.

