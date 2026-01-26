«خيرية الشارقة» تستهدف توزيع 1.2 مليون وجبة إفطار

الشارقة (الاتحاد)



تكثف جمعية الشارقة الخيرية، استعداداتها مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لتنفيذ مشروع إفطار صائم ضمن حملتها الرمضانية «جود»، التي تعد المظلة الكبرى لبرامج الجمعية خلال الموسم الفضيل، ويستهدف المشروع هذا العام توفير 900 ألف وجبة إفطار داخل مدن ومناطق إمارة الشارقة، إلى جانب 300 ألف وجبة خارج الدولة، في خطوة تعكس اتساع نطاق العطاء وترسخ دور الجمعية في تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للفئات الأشد احتياجاً خلال شهر الصيام.

وقال عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي للجمعية:

حرصت الجمعية على توزيع نقاط الإفطار في مواقع مدروسة داخل إمارة الشارقة لضمان وصول الوجبات إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، إلى جانب التنسيق مع وزارة الخارجية، ليشمل التوزيع كذلك 51 دولة حول العالم، بما يضمن وصول الدعم إلى مناطق تعاني هشاشة الأمن الغذائي أو ظروفاً معيشية صعبة.