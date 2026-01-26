الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

4.36 مليار درهم تبرعات تلقتها «إسلامية دبي» في 2025

أحمد المهيري
27 يناير 2026 01:48

دبي (الاتحاد)

سجل قطاع العمل الخيري بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، خلال عام 2025، أداء استثنائياً.
وأظهرت مؤشرات الأداء المعتمدة بلوغ إجمالي التبرعات خلال عام 2025، أكثر من 4.36 مليار درهم، وهو ما انعكس بوضوح على حجم المصروفات الخيرية الموجهة للقطاعات ذات الأولوية المجتمعية، حيث أسهمت التبرعات في تنفيذ مبادرات وبرامج تنموية تجاوز إجمالي إنفاقها 178 مليون درهم.
وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، أن نتائج قطاع العمل الخيري لعام 2025 تمثل نقلة نوعية واستراتيجية في مسار العمل الخيري، انتقلت خلالها الدائرة من التركيز على حجم التبرعات إلى جودة توجيهها وتعظيم أثرها المجتمعي واستدامته.

محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي
محمد بن راشد يزور معرض «جلفود 2026» بمركز دبي التجاري العالمي
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
إسلامية دبي
دبي
