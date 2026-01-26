4.36 مليار درهم تبرعات تلقتها «إسلامية دبي» في 2025

دبي (الاتحاد)



سجل قطاع العمل الخيري بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، خلال عام 2025، أداء استثنائياً.

وأظهرت مؤشرات الأداء المعتمدة بلوغ إجمالي التبرعات خلال عام 2025، أكثر من 4.36 مليار درهم، وهو ما انعكس بوضوح على حجم المصروفات الخيرية الموجهة للقطاعات ذات الأولوية المجتمعية، حيث أسهمت التبرعات في تنفيذ مبادرات وبرامج تنموية تجاوز إجمالي إنفاقها 178 مليون درهم.

وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، أن نتائج قطاع العمل الخيري لعام 2025 تمثل نقلة نوعية واستراتيجية في مسار العمل الخيري، انتقلت خلالها الدائرة من التركيز على حجم التبرعات إلى جودة توجيهها وتعظيم أثرها المجتمعي واستدامته.