الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشؤون الإسلامية» تنظم برنامجاً تدريبياً لأئمة ووعّاظ من روسيا

عمر الدرعي والأئمة والحضور في صورة جماعية (وام)
27 يناير 2026 01:48

أبوظبي (وام)

نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، برنامجاً تدريبياً وتأهيلياً لنخبة من الأئمة والخطباء والوعّاظ من جمهورية روسيا الاتحادية، وذلك ضمن برنامج «تدريب الأئمة والوعاظ الدوليين»، الذي تستضيف فيه «الهيئة» مجموعة من الكفاءات الدينية من مختلف الدول الشقيقة والصديقة.
وكرّم معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بحضور أحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة، والمسؤولين فيها، الأئمة المشاركين وذلك في مقر «الهيئة» بأبوظبي، وشكرهم على حضور هذا البرنامج التدريبي، مشيداً بعمق العلاقات بين الإمارات وروسيا الاتحادية في مختلف المجالات.
ودعا معاليه الأئمة والخطباء والوعاظ الذين أتموا البرنامج التدريبي إلى المساهمة الفاعلة في تعزيز ثقافة السلام، ومدّ جسور التواصل بين الشعوب، من أجل بناء مجتمعاتٍ يسودها الأمن والاستقرار، ويتحقق فيها التكافل والتعاون لما فيه الخير للإنسانية جمعاء، والحرص على إظهار الوجه المشرق للدين الإسلامي القائم على التسامح والاعتدال، ونبذ جميع أشكال العنف والتطرف، وجعل السلام مبدأً أصيلاً في التعامل والتواصل.

تقدير

أعرب المشاركون في البرنامج عن تقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة ومبادراتها الإنسانية عالمياً، مبدين إعجابهم بما لمسوه من تعايشٍ وتعاونٍ بين المجتمعات والجاليات على أرضها، والذي يُعدّ نموذجاً حضارياً يحتذى به.

روسيا
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
الشؤون الإسلامية
الإمارات
