علوم الدار

«ملتقى مرونة 2026» ينطلق اليوم في أبوظبي

الملتقى يناقش أحدث الممارسات والتجارب الرائدة محلياً وعالمياً (من المصدر)
27 يناير 2026 01:48

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم فعاليات «ملتقى مرونة 2026»، الذي ينظمه مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي على مدار يومين في فندق «إرث»، بمشاركة مختلف الجهات والشركات الحكومية في الإمارة، ونخبة من القيادات والمتخصصين والخبراء المحليين والدوليين. ويأتي تنظيم الملتقى ضمن جهود المركز لتعزيز جاهزية إمارة أبوظبي، ورفع مستوى المرونة المؤسسية من خلال مناقشة أحدث الممارسات والتجارب الرائدة محلياً وعالمياً.
ومن المقرر أن يشهد اليوم الأول الإعلان عن استضافة المركز للمنتدى العالمي لفهم المخاطر 2026 (UR26)، وتخريج الدفعتين الرابعة والخامسة من برنامج الخدمة البديلة. وسيتم تكريم عدد من الجهات التي استكملت متطلبات الامتثال للمعيار الوطني لاستمرارية الأعمال. كما سيشهد اليوم الافتتاحي سلسلة من الجلسات الحوارية والعروض التخصصية، التي تسلط الضوء على أفضل الممارسات في منظومة التعافي وأساليب استعادة الخدمات الحيوية بعد الانقطاعات. وتتضمن فعاليات الملتقى أيضاً، جلسات حوارية يشارك فيها متحدثون دوليون يقدمون خلالها رؤى مبتكرة حول الاتجاهات العالمية في إدارة الأزمات وتطورات استمرارية الأعمال وأساليب الاستعداد للمخاطر المستقبلية، في إطار شراكات متنامية تعزز تبادل المعرفة والخبرات بين أبوظبي والجهات الدولية المتقدمة، إضافة إلى استعراض تجربة التطوع في مجال الطوارئ والأزمات والكوارث كإحدى الركائز الداعمة لرفع جاهزية المجتمع. وفي هذا السياق، أكد مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، أن تنظيم «ملتقى مرونة 2026»، يجسد التزام حكومة أبوظبي بتعزيز منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ورفع كفاءتها. وقال: «يشكل الملتقى منصة استراتيجية تجمع نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين محلياً ودولياً لتبادل المعرفة واستعراض التجارب الرائدة».
وأضاف: «نواصل في أبوظبي العمل على تطوير منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ترتكز على الشراكات الفاعلة وتبادل الخبرات، وتبنّي الحلول المبتكرة والتقنيات المتقدمة».
وتابع: «سيسهم الملتقى في ترسيخ ثقافة استشراف المخاطر والاستعداد للمستقبل، ودعم الابتكار في استمرارية الأعمال والتعافي، بما يعزز مكانة إمارة أبوظبي مركزاً إقليمياً ودولياً متقدماً في فهم المخاطر وبناء منظومات مستدامة قادرة على التكيف مع مختلف التحديات».

